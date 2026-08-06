麵線店邀沈伯洋簽名「蓋掉蔣萬安」引負評 沈喊「踩紅線」

沈伯洋競選團隊5日在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、競選總幹事吳思瑤（右三）、民進黨立委范雲（左三）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。（本報資料照片）

民進黨北市長參選人沈伯洋 4日晚赴饒河街夜市拜票，經過「東發號麵線」時，店家邀請沈伯洋簽名，將一旁台北市長蔣萬安 簽名，以菜單蓋住，此舉遭刷Google 地圖一星負評。沈伯洋5日受訪表示，這是「紅線」，希望蔣萬安能夠呼籲自己的支持者不要有這樣的行動。對此，台北市國民黨議員楊植斗在臉書嗆，當初罷團霸凌店家不吭聲，現在怎麼有臉喊紅線？

沈伯洋表示，東發號是百年老店，撐過疫情和台灣早年的不景氣，是他從小就常光顧的店家，4日拜票時不少店家都有請他簽名，也有熱情攤商招待美食，這都是掃夜市的日常，會將這些支持記在心中。此外，也有遇到民眾反映附近水溝、公園等需要改善的意見，都有把意見記錄下來協助後續處置。

不過，百年名店卻遭刷一星負評，沈伯洋認為，不論哪一方陣營的支持者在網路上討論都是好事，也體現民主社會的真諦，但在Google地圖留下不相干的評價是「紅線」，希望蔣萬安能夠呼籲自己的支持者不要有這樣的行動，同時希望不分黨派的支持者，也都不要以類似的行為影響認真經營的店家。

對此，楊植斗表示，看到沈伯洋居然有臉大言不慚地說，對店家留一星負評是條紅線，希望台北市長蔣萬安能呼籲支持者，不要有這類行動；2026年的沈伯洋，就是在打臉2025大罷免的沈伯洋。

楊植斗指出，當初推動大罷免時，多少罷免團體、綠營網軍對立場不同的店家發動出征？狂刷一星負評、出征洗版，甚至硬生生把不願選邊站的店家洗到倒閉、被迫關店。

他說，永康街名店反對大罷免，被青鳥出征，羅智強委員出手力挺，當時的沈伯洋在哪裡？有站出來說過一句話嗎？有為這些無辜被霸凌的店家講過半句公道話嗎？怎麼，現在迴力鏢打到自己身上，一星負評就突然變成「不能跨越的紅線」了？「綠能，你不能」民進黨就是永遠的雙重標準，市民朋友大家都看在眼裡。