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觀察站／台縣市長選舉 竹縣藍營裂痕難補 竹北藍白合更棘手

記者 鄭媁郭政芬
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國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，雙方關係降至冰點；徐欣瑩努力修補。（記者郭政芬／攝影...
國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，雙方關係降至冰點；徐欣瑩努力修補。（記者郭政芬／攝影）

2026年縣市長與地方民代選舉逐漸倒數，藍綠白三黨主席開始勤跑地方啟動全台輔選，但各自政黨皆有其難題待解，藍營在新竹縣不僅內部整合面臨挑戰，竹北市長布局還牽涉藍白合更顯棘手。

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈，刀刀見骨，雙方關係降至冰點；儘管徐欣瑩試圖修補，黨中央與地方也都試圖安撫陳見賢支持者，但雙方支持者至今仍有情緒，導致後續組織動員出現困難。

黨中央坦言選情五五波，整合棘手，新竹縣長楊文科也以「熱水燙豬腸，兩頭縮」形容選情，未來會重兵部署，力求守住竹縣，「再給雙方一點時間」。即使鄭麗文昨對陳見賢溫情喊話，仍難以化解心結，藍營高喊團結，恐怕仍有一段路要走。

相較於縣長選情，竹北市長布局更顯棘手。台灣民眾黨首度將中央委員會移師竹北召開，展現深耕的企圖。白營誓師展現邱臣遠參選團隊拚戰到底的決心，地方盛傳藍白高層有協調、禮讓空間，引發不少藍營基層反彈。

藍白合在國會雖然看似穩固，但民眾黨喊出希望相同經驗延續至新竹縣，頗有要將竹北市長是否共推人選的壓力鍋，丟回到國民黨身上的味道。

新竹縣基本盤雖是藍大於綠，但因藍營內部紛擾，徐欣瑩若想穩住戰局，仍有爭取白營支持的需求。「徐欣瑩的危機，正是邱臣遠的轉機。」如何在縣長與竹北市長兩場選戰之間取得平衡，已成為國民黨中央最棘手的政治考題。

精華 FAQ

  • 最大問題是初選廝殺後造成嚴重內耗，徐欣瑩與陳見賢陣營關係降到冰點，支持者情緒尚未平復，導致後續整合與組織動員都受到影響。

  • 因為竹北市長不只牽涉國民黨內部態度，還涉及民眾黨是否參選與藍白合作空間。民眾黨積極深耕竹北，讓是否禮讓、共推人選成為難題。

  • 報導認為徐欣瑩若要穩住縣長戰局，仍需爭取白營支持；相對地，民眾黨在竹北積極布局，使邱臣遠看見機會，形成「徐欣瑩的危機，正是邱臣遠的轉機」。

國民黨

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