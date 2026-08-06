致癌油訂出20%下架門檻 藍質疑有「藏鏡人」

立法院社福及衛環委員會5日邀衛福部長石崇良（左起）、行政院食安辦主任許輔、食藥署長姜至剛報告並備詢，對於藍營質疑毒油案背後有「門神」，三人均否認。（記者邱德祥／攝影）

中聯油脂苯駢芘超標案延燒，食藥署7月4日專家會議訂出20%下架門檻，行政院食安辦主任許輔、中聯總經理余凌冲皆全程列席。台中市長盧秀燕 昨質疑，毒油案「門神」比食藥署長姜至剛還高，「媒體已經追到了行政院」；國民黨文傳會主委陳以信質疑，許輔是否為要求20%標準的「藏鏡人」？許輔則否認門神質疑，他表示，因為中聯隱瞞，食安辦基於職責，有必要參與食藥署專家會議。

食藥署昨晚公布17頁會議紀錄，會議主席為姜至剛，實體及視訊與會學者則有蘇南維、陳炳輝、邱惠雯、朱燕華、董志宏、楊登傑、顏國欽，列席官員包括許輔、食藥署前副署長蔡淑貞等官員。

食藥署副署長王德原昨晚受訪時表示，該場專家會議就事件原因釐清、強化管控等面向進行釐清及專業討論，出席人員包括食品安全、毒理及風險評估等領域專家，共同檢視列席中聯公司於7月3日提送台中市政府的「異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告」及相關說明，經專家審議討論後，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工。

該專家會議討論過程分二階段，先討論中聯案問題癥結，專家提出原料恐為疑慮；第二階段討論下架範疇，會議時間明顯較短，僅6人發表意見，連同許輔在內共5人反對第二層相關食品需預防性下架，因為恐牽連第三、四層產品。僅一名專家指出，如果單純以油品原料使用比率作為回收基準，未考量不同產品之攝取量差異，恐引發其他爭議。

姜至剛於總結會議時提到，針對目前掌握第二層業者，要求其自主評估，若產品使用問題油品占比逾兩成，或製成仍為原型之調和油，均須先預防性下架，待業者自行檢驗確認符合標準後，方可重新上架，並鼓勵業者自主揭露檢驗報告，使社會大眾安心。食藥署專家會議文末強調「以上為專家會議討論內容，尚非為做成決議之正式規範。」

不過，盧秀燕質疑，之前台中市府在處理問題油過程，就覺得中央決策很奇怪，當時就有人問她說是不是姜至剛的問題？但根據她內部消息，「門神不是姜至剛，層級比姜還要高」，因為姜才任職沒多久，還沒有決策能力，「目前我們看到，媒體已經追到了行政院。」

台北市長蔣萬安說，他一開始就主張食安法要列優先法案，要訂定反蓋牌條款，第一是源頭管理，未來產品出廠前，須經安全驗證，每個關鍵製程節點須經第三方公正單位檢驗合格；第二是建立食安通報平台，涵蓋中央地方和縣市橫向聯繫；當食安事件發生，地方政府在第一線預防性下架追查時，未來可一鍵溯源。

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