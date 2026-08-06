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柯文哲換戴電子手環貼「我是苯駢芘」 喊「以後變時髦」

台灣新聞組／台北6日電
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柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我...
柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。（記者翁至成／攝影）

民眾黨前主席柯文哲因京華城案一審判17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，審酌他監控期間告警系統異常，裁定原本的電子腳環改以電子手環科技監控。柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。

本報系聯合報報導，柯文哲5日至市警中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備，無人攙扶下卻拄拐杖，面對記者詢問「主席怎麼了？」，柯一臉自在說「好好好、沒事」。

柯一小時後更換完，步出派出所受訪，他先數了一下外頭究竟有多少記者，面對媒體詢問是不是腳有點扭傷？他說因為裝電子腳鐐常常會踢到腳，走路比較不方便，是在浴室裡面不小心扭到，但傷勢還好。

被問裝手環會不會不習慣？柯說不曉得為什麼腳鐐要換手環，嘲諷說，也許法務部要把所有刑具都展示一遍，先裝腳鐐再裝手環，還問下一次會不會有項圈？強調自己不會逃亡，不知道為什麼要被電子監控。

柯案二審訂在9月8日開庭，媒體詢問是否有所準備？柯說自己不曉得要準備什麼，一審時很認真做準備，但發現法官從來不會問問題，所以不曉得要準備什麼；這期間他詢問所有遇過的法律界人士，台灣有獨立公正的司法嗎？都沒人正面說有，還被嘲笑太天真。

媒體詢問民進黨新系大老吳乃仁僅被管收12天就獲釋，自稱有嚴重帕金森氏症，卻還能上健身房，柯說他不能跟吳乃仁比，吳乃仁是賴清德用政治性命擔保證他清白的，他的政治獻金都合法，都是選民的支持者捐的，不會跟吳乃仁做比較，「吳乃仁是賴清德的乾爹，怎麼比」。

另據中國時報報導，民眾黨團總召陳清龍則揶揄「民進黨厲害的地方就在這裡」，吳乃仁欠台糖1.7億（台幣，下同）不還，現在坐豪車上高檔餐廳、健身房，生活比一般小老百姓愜意太多，但若是小老百姓欠國家錢，國家就窮追不捨。民眾黨團主任陳智菡補充道，經濟部對吳乃仁可說是呵護備至，只說會再找吳協調清償事宜，何時清償則尊重吳，「有黨證就是不一樣！」

柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我...
柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。（記者翁至成／攝影）

柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我...
柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。（記者翁至成／攝影）

柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我...
柯文哲5日至派出所更換完電子手環後大方對外展示，上面竟貼著萊爾校長抱著毒油的「我是苯駢芘」貼紙，柯更笑稱「這以後會變成時髦」。（記者翁至成／攝影）

精華 FAQ

  • 高等法院認為他仍有限制出境、出海及科技監控的必要，但因原本電子腳鐐在監控期間出現告警系統異常，才裁定改用電子手環，以維持監控效果。

  • 他在手環上貼了寫著「我是苯駢芘」的貼紙，並對媒體笑稱這種東西以後會變時髦，整體態度相當輕鬆，也帶有明顯自嘲意味。

  • 柯文哲批評自己被持續電子監控，質疑司法是否公正，並拿吳乃仁僅管收12天、又被民進黨人士力挺作對比，暗指執政黨與有政治背景者受到不同待遇。

柯文哲 民眾黨

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