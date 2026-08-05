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淡化民進黨？沈伯洋競選主視覺挑橘色沒綠色

記者洪子凱／台北5日電
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沈伯洋競選團隊4日上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯...
沈伯洋競選團隊4日上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）、競選總幹事吳思瑤（右二）、民進黨立委范雲（右）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。（記者曾學仁／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋4日公布競選主視覺，橘色底搭配接地氣標語「台北順起來」，希望讓台北市卡住市政問題都能動起來，更規畫手語搭配讓所有市民都能了解其理念，沈也預告將會有一系列競選小物，綠色也將融入其中。

沈伯洋競選團隊公布主視覺，以鮮豔橘色為底並「Soon」直譯成「順」，競選標語為「台北順起來」，沈伯洋表示，台北市現階段面臨就是卡，交通、都更、找工作都卡住了，現在就是要讓卡住的台北順起來，從肉眼可見的地方做起包含人行道不斷裂、樹種回來台北，也希望市民能夠順順過好每一天，商圈也要活絡起來。

而被問到此次主視覺好像比較少民進黨代表色綠色，沈伯洋說，橘色看起來很溫暖、陽光，也符合他的特質與競選理念，不過後續也會推出很多競選小物，設計上也會將綠色融入。而此次除了主視覺，也有競選專屬手勢、動作，沈表示，設計手語希望什麼樣群眾，都可以知道代表意涵。

沈伯洋競選團隊4日上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯...
沈伯洋競選團隊4日上午在典空間舉行競選主視覺公布記者會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、競選總幹事吳思瑤（右三）、民進黨立委范雲（左三）以及主視覺設計團隊出席記者會，正式公布競選標語「台北順起來」。（記者曾學仁／攝影）

競辦文宣部召集人、立委范雲表示，團隊不斷討論修正、甚至打掉重練，就是為了精準到位傳達尊重專業和尊重人的理念。沈伯洋尊重專業，但也誠實給予回饋並再修正，設計師也努力做功課，盡力完美呈現沈伯洋想把台北帶到何處、與市民對話，同時融入沈說的生態系願景。

而NCC發布2026年6月電視新聞報導觀測報告，聲量前三名為Nvidia輝達（又稱英偉達）執行長黃仁勳、台北市長蔣萬安及沈伯洋。沈伯洋表示，6月當時都在提政策，這也代表市民很關心市政議題而非相互攻擊的政治口水，也與他參選初衷相符，感到很高興，他也呼籲蔣因親自回應市民需求，更不需用新聞稿謾罵方式，才是市民真正期待。

精華 FAQ

  • 主視覺以鮮豔橘色為底，標語是「台北順起來」，並將 Soon 直譯成「順」。整體設計刻意走溫暖、接地氣路線，與傳統民進黨綠色主調形成明顯區隔。

  • 沈伯洋表示，台北目前最大的問題是「卡住」，包括交通、都更、找工作等面向。他希望從人行道、樹種回歸與商圈活絡等具體細節著手，讓城市順起來。

  • 沈伯洋說橘色看起來更溫暖、陽光，也符合他的特質與理念。團隊後續仍會推出競選小物，並在設計中融入綠色，同時加入手語與專屬動作，讓更多市民理解訴求。

民進黨 沈伯洋

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