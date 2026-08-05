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新聞評論／高檢一句話 暴露賴政府雙標無底線

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毒油案接連傳出「蓋牌」，讓民眾人心惶惶。（本報資料照片）
毒油案接連傳出「蓋牌」，讓民眾人心惶惶。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台糖5月驗出中聯油脂苯駢芘超標卻未通報，引發毒油案延燒。
  • 重點二：衛福部與經濟部以原料非成品為由替台糖解套，遭批雙標限縮法規。
  • 重點三：高檢主任檢察官陳宏達發文強調，通報是法定義務不可用行政解釋架空。

毒油案又有新發展。台糖5月即驗出中聯油脂苯駢芘超標七倍，卻未通報，導致國人多喝了兩個月毒油。對此，台糖辯稱它採購的是中聯的粗膠原油，是無法直接供人食用的「半成品原料」，依食安法並「無通報義務」。衛福部長石崇良支持台糖說法，並稱許這是對食安「最好的示範」；經濟部長龔明鑫也大讚台糖是用高標準自我檢驗的「乖寶寶」，並非問題油的通報義務人。

政府部門用「成品」和「半成品原料」之別為台糖開脫，硬說它沒有通報義務，是愚昧的自貶作法。衛福部渾然忘了，它在點名吹哨者南僑必須為「第一時間未通報」受到重罰時，自己把食安法的規定說成多麼不容打折的鐵律。如今，當下游廠商由南僑換成台糖，主管的地方政府由台北、台中換成高雄，中央閣員的態度馬上轉了一百八十度，不僅把食安法說得極其寬鬆和包容，甚至把台糖說成是「模範生」及「乖寶寶」，真是個見風轉舵的政府！

石崇良和龔明鑫都忽略了，他們以「原料」為由聲稱台糖沒有向地方政府通報的義務時，他們其實是在「食安法」及政府的「食安五環」上面打洞。簡單地說，這一則是在對法律作限縮解釋，二則製造法律缺口，三則是在掀賴總統「食安零容忍」宣示的底，暴露政府要多雙標就可以多雙標。賴政府的容忍度，從來視對象而定，連食安都無法是零。

對一個一切奉「黨意為先」的內閣，石崇良和龔明鑫的唯唯諾諾及打諢插科演出，不足為奇。但針對全民關注的食安議題，衛福部和經濟部任意限縮食安法的法律解釋，卻令社會感到不安與難耐。在司法界，率先公開站出來打臉行政機關的，是高檢署主任檢察官陳宏達。他在臉書發文說，業者發現產品有危害衛生食安之虞時就應該通報，「通報是法律明定的義務，不是行政機關的恩惠」。他還說，法治最大的危險，不是法律沒規定，而是「有法不依」，或「以行政解釋架空法律」。

陳宏達這席話，一巴掌打在衛福部和經濟部兩首長臉上，也徹底戳中行政部門的軟肋。行政首長以為可以信口雌黃自行解釋法律，其實是在破壞法制，造成法律的難以依循。石崇良和龔明鑫說得頭頭是道，把食安法掐頭去尾地秤斤論兩，兩人心中其實毫無法治理念，也把社會大眾的價值認知搞得更混亂。陳宏達更以法律的「預防原則」闡釋：食安管理重在預防和及時，只要認定有「危害之虞」即應通報，才能使廣大消費者免於受害。

台糖的沙拉油工廠歸高雄市府管轄，總公司則歸台南市府管轄。先前卓內閣疾言厲色指責台中市政府未嚴查中聯油脂，並要求台北市政府重罰南僑，顯然有意將責任推給地方政府。而如今台糖未通報風波，同樣勢必引發地方政府的失職爭議，衛福部和經濟部因此刻意聯手護航台糖，目的無非是想轉移地方政府的責任焦點。問題是，衛福部把中聯生產的油脂說成「原料」，也未免太瞎，它難道不是中聯的「產品」？

最諷刺的是，台南市「食品安全管理自治條例」明訂，業者發現上游業者供應之食品有危害消費者健康之虞時，即應在48小時內通報衛生局。然而，石崇良和龔明鑫卻聯手對「食安法」限縮解釋，辯稱台糖沒有通報義務。試問，難道「食安法」的法律位階及法律見識，竟然還不如台南市的「食安自治條例」，可任由首長打折玩弄？

一個執政黨，若心心念念只記掛著自己的權力，卻忘記要服務人民，它還有什麼價值？

精華 FAQ

  • 爭議在於台糖5月已驗出中聯油脂苯駢芘超標7倍，卻未向主管機關通報，導致問題油持續流入市場。台糖則主張採購的是粗膠原油原料，不屬直接食用成品，因此沒有通報義務。

  • 文章認為，兩部會先前對南僑未及時通報採取嚴格立場，如今面對台糖卻改稱其為原料採購者、是高標準自檢的乖寶寶，等於對不同對象採取不同法律解釋，被批評立場反覆且偏袒。

  • 陳宏達強調，業者發現產品有危害食安之虞時就應通報，這是法律明定義務，不是行政機關的恩惠；他也提醒法治最大風險是有法不依、或以行政解釋架空法律，主張預防原則應優先。

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