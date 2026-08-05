我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

新聞眼／誰是最強領導人？蔡賴選戰分進合擊 實則秀肌肉

記者 蔡晉宇
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文（右）出手下整合成功，顯示賴清德總統...
民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文（右）出手下整合成功，顯示賴清德總統還是有擺不平的家務事，民進黨仍少不了蔡英文。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文出手整合台東選情，凸顯賴清德雖為黨主席仍難擺平黨內家務，也反映英系與蔡英文在年底選戰中的政治影響力。

民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文出手下整合成功，此事透露出二個政治訊號，首先，雖然賴清德總統是目前民進黨一把手，但還是有擺不平的家務事，在「德意志」當道下，民進黨仍少不了蔡英文；再者，民進黨內各派系有共識，打贏年底選戰是現階段的共同利益，一切內在矛盾，選後才會浮上檯面。

蔡英文卸任後頻頻和民進黨縣市長參選人同台，但蔡英文多謹守分際、化身民進黨「公共財」，同台對象不限於英系，包括新系高雄市長參選人賴瑞隆、民主活水基隆市長參選人童子瑋等人，蔡都現身輔選。

不過，卸任總統擔任特定參選人競總主委十分罕見。民進黨台東縣長參選人陳瑩是賴總統屬意人選，欲參選縣長的劉櫂豪則與英系關係較密切，蔡英文這回出手，顯然超越「單純輔選」範疇，更是在替賴總統解決問題。

正面解讀，蔡賴之間有默契，年底各自分工九合一選戰；但若從政治現實角度來看，英系也透過這回整合向賴釋出訊號，「很多黨內事，不是賴清德說了算」，仍要英系、甚至英系精神領袖蔡英文相助，大動作頗有向黨中央「秀肌肉」意味。

尤其，蔡英文在各地趴趴走輔選，所到之處都有高人氣，還被認為是比賴總統更強的輔選王牌，加上這回出手整合台東，表面上分進合擊，但仍被隱隱挑動的，還是誰才是民進黨最強領導人的「蔡賴情結」。

民進黨向來有選舉團結一致對外傳統，這回英系加上蔡英文出牌，縱使背後有政治盤算，但先打贏選戰共識相當明確，亦有「該幫的我都幫了，選不好可不能怪我」用意；民進黨內派系波瀾現在已開始鋪陳，至於黨內派系矛盾何時爆發，選後才是可能時機點。

精華 FAQ

  • 蔡英文這次不只是站台輔選，而是出手協助整合台東分裂局面，甚至擔任特定參選人的競總主委，顯示她直接介入黨內協調，替賴清德解決地方選戰難題。

  • 文章認為這代表賴清德雖是民進黨一把手，但黨內仍有不少事不是他說了算，尤其英系與蔡英文仍具關鍵影響力，必要時仍得靠她出面整合。

  • 文章指出各派系目前有共同利益，就是先打贏年底選戰，因此暫時團結；但這種合作帶有政治盤算，黨內矛盾與派系角力很可能在選後才真正浮上檯面。

賴清德 民進黨 蔡英文

上一則

日防衛白皮書刪「台海攸關安保」 留攸關「國際穩定」

下一則

新聞評論／高檢一句話 暴露賴政府雙標無底線

延伸閱讀

縣市長選舉/藍估新北高雄為決戰點 宜彰嘉市陷苦戰

縣市長選舉/藍估新北高雄為決戰點 宜彰嘉市陷苦戰
重磅快評／馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？

重磅快評／馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？
拉抬九合一選情 藍綠中常會開進竹縣、台中

拉抬九合一選情 藍綠中常會開進竹縣、台中
觀察站／龜兔賽跑？藍先正視黨內整合龜速

觀察站／龜兔賽跑？藍先正視黨內整合龜速

熱門新聞

徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣2026年上半年經濟表現領先全球，駐新加坡代表童振源指出，台灣已進入一個前所未見的高成長階段。兩岸示意圖。（AI生成）

台灣第2季經濟成長率領先全球 為中國的3倍

2026-08-02 08:44
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
陳姓婦人偷滷牛腱心失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，法院為此裁定撤銷其死亡宣告讓她「復活」。圖／AI生成

台婦人「死了7年」卻因1包滷牛腱意外「復活」

2026-08-03 13:05

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡