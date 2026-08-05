新聞眼／誰是最強領導人？蔡賴選戰分進合擊 實則秀肌肉

民進黨頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文（右）出手下整合成功，顯示賴清德總統還是有擺不平的家務事，民進黨仍少不了蔡英文。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文出手整合台東選情，凸顯賴清德雖為黨主席仍難擺平黨內家務，也反映英系與蔡英文在年底選戰中的政治影響力。

民進黨 頭痛多時的台東分裂問題，在前總統蔡英文 出手下整合成功，此事透露出二個政治訊號，首先，雖然賴清德 總統是目前民進黨一把手，但還是有擺不平的家務事，在「德意志」當道下，民進黨仍少不了蔡英文；再者，民進黨內各派系有共識，打贏年底選戰是現階段的共同利益，一切內在矛盾，選後才會浮上檯面。

蔡英文卸任後頻頻和民進黨縣市長參選人同台，但蔡英文多謹守分際、化身民進黨「公共財」，同台對象不限於英系，包括新系高雄市長參選人賴瑞隆、民主活水基隆市長參選人童子瑋等人，蔡都現身輔選。

不過，卸任總統擔任特定參選人競總主委十分罕見。民進黨台東縣長參選人陳瑩是賴總統屬意人選，欲參選縣長的劉櫂豪則與英系關係較密切，蔡英文這回出手，顯然超越「單純輔選」範疇，更是在替賴總統解決問題。

正面解讀，蔡賴之間有默契，年底各自分工九合一選戰；但若從政治現實角度來看，英系也透過這回整合向賴釋出訊號，「很多黨內事，不是賴清德說了算」，仍要英系、甚至英系精神領袖蔡英文相助，大動作頗有向黨中央「秀肌肉」意味。

尤其，蔡英文在各地趴趴走輔選，所到之處都有高人氣，還被認為是比賴總統更強的輔選王牌，加上這回出手整合台東，表面上分進合擊，但仍被隱隱挑動的，還是誰才是民進黨最強領導人的「蔡賴情結」。

民進黨向來有選舉團結一致對外傳統，這回英系加上蔡英文出牌，縱使背後有政治盤算，但先打贏選戰共識相當明確，亦有「該幫的我都幫了，選不好可不能怪我」用意；民進黨內派系波瀾現在已開始鋪陳，至於黨內派系矛盾何時爆發，選後才是可能時機點。