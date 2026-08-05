公投一票多案 游盈隆：可能製造問題更多，修法宜從長計議

中選會主委游盈隆（左二）4日拜會民眾黨立院黨團，民眾黨團總召陳清龍（左三）率同黨籍立委王安祥（右四）、陳昭姿（右三）、邱慧洳（右二）、黃春綢（左一）、許忠信（右一）等人共同與會。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 游盈隆認為公投案全部印在同一張選票雖可簡化選務，卻可能因台灣缺乏美國式配套而引發更多問題，藍白多項公投提案則因朝野分歧待立法院續處理。

在野黨立委提案修正公投 法，擬將公投案全部編印在同一張選票，盼簡化選務。但中選會主委游盈隆昨天表示，這項修法的靈感來自美國，然而該國有許多配套措施，台灣目前不具備這些條件，制度移植如同器官移植，「多項公投案印在同一張選票，製造的問題可能比解決還多。」

媒體詢問，目前藍白推出5個公投案，若全部成案，會開票到凌晨嗎？游盈隆說，若以2022年投票經驗，一案就到晚上11點40分，兩案一定是會到隔天凌晨。

配合年底九合一選舉，在野黨提出多項公投案希望併辦；為了避免重蹈2018年開票亂象，藍白立委提案修法，明定公投案全部編印在同一張選票。

游盈隆昨拜會民眾黨立院黨團時表示，這項修法靈感來自美國，然而制度移植如同器官移植，「不能只移其中一點點，而不考慮其他相關條件」，尤其美國有多項配套措施，包括現代光學掃描儀器、電子計票系統等，目前台灣並不具備這些條件，只是改成一票多案就要解決問題，這是完全不可能的事情。

游盈隆表示，多項公投案印在同一張選票，製造的問題比解決的問題還多，中選會認為修法應該從長計議，「我們會嚴肅、認真地深入調查研究，並且提供給國會及全民參考」，在這樣的基礎下進行修法比較好，而不是一時興起修法，最後可能會適得其反；距離年底選舉剩下三個多月，倉促立法帶來的衝擊無法想像、也無法補救。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團保持開放態度，只求選務能順利完成，還是期待中選會把選務工作做好，同時務必做到公平公正。

國民黨團書記長林沛祥說，游盈隆是專業且相對中立的中選會主委；至於游提及「一、兩個公投案處理到凌晨」的說法，如果跟2018年完全沒有準備的情況下有10項公投相比，似乎2018年行政效率比2026年高得多？他認為中選會應與時俱進。

藍白立法院黨團提出多項公投案，力拚與大選合併投票。國民黨團昨召集朝野協商，討論反廢死、鞭刑入法、重啟核能等案；民眾黨團也召集協商，討論交通罰鍰專款專用、安樂死法制化等案，兩場協商均因朝野立場分歧未獲共識。依議事規範，協商逾一個月未果，將保留送交院會處理，預計最快8月14日立法院會處理。是否溝通縮減題目，藍白幹部近期可望討論。

協商時，民進黨團對藍白公投提案皆表達質疑與反對。對於安樂死法制化，民進黨團書記長范雲說，社會對話剛開始，尚需細緻討論釐清外界疑慮，否則只會加深分歧。