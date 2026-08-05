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元帥親征…蔡英文任競選總部主委 助陳瑩戰台東縣長

台灣新聞組／台東5日電
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前總統蔡英文（中）4日率英系要角到台東，宣布將出任民進黨縣長參選人陳瑩（右二）競...
前總統蔡英文（中）4日率英系要角到台東，宣布將出任民進黨縣長參選人陳瑩（右二）競總主委，前立委劉櫂豪（左二）擔任總幹事。（記者尤聰光／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文親赴台東出任陳瑩競總主委，並邀劉櫂豪擔任總幹事，強調整合綠營力量、促進地方團結，盼帶動台東縣長選戰。

前總統蔡英文昨率英系要角到台東，宣布出任民進黨縣長參選人陳瑩競選總部主任委員，原有意參選縣長的前立委劉櫂豪則接下總幹事職務。蔡英文坦言，主委不是她熟悉的工作，但希望能對台東縣長選舉有所幫助，集結更多團結力量，更多人一起努力讓台東未來更好。

蔡英文出手整合，昨與立委莊瑞雄、前立委陳明文等人現身陳瑩競選總部，一行人闢室密談後，莊瑞雄表示，蔡英文將出任陳瑩競總主委、劉櫂豪擔任總幹事，將借重蔡英文的經驗與號召力，邀請更多人支持台東。

2024立委選戰，劉櫂豪以無黨籍身分參選，獲得1萬8000多票，對民進黨來說，劉櫂豪不參選，至少免於「被瓜分1萬8千多票」。黨內人士指出，蔡英文此舉等同宣告綠營在台東整合成功，英系的影響力也受到關注。

劉櫂豪已退出民進黨，但仍與英系關係緊密，蔡英文更與劉櫂豪有師徒情誼。蔡英文說，感謝劉櫂豪展現很大誠意及格局，主動促成這次合作，大家熟悉劉長期耕耘台東，而且鍥而不捨，經長期思考決定不參選縣長，且願意擔任陳瑩競選總幹事。

蔡英文說，她也非常讚賞陳瑩，展現出非常大的耐心與善意；政治是有競爭的，更重要的是能否為地方團結起來、找到共同努力的方向，相信台東需要的不是更多分歧，而是更多合作。

蔡英文昨在臉書貼文表示，好的地方政治，是終結對立，彼此接力。她昨與台東縣長饒慶鈴、陳瑩、劉櫂豪一起逛「台東博覽會」，一起聊台東的產業、文化和未來。儘管彼此屬於不同的政黨，對政治的看法也不盡然相同，但對一個地方的期待與發展，可以有共同方向。

蔡英文也肯定饒慶鈴讓更多人看見台東的生活美學、農業、文化和觀光；陳瑩深耕台東多年，也是推廣台東農產重要夥伴。一個地方最好的發展，不是推翻過去，而是把做得好的事繼續做好，當大家把心思放在台東，不放在政黨，台東就會走向更好未來。

劉櫂豪說，蔡英文非常關心台東，從擔任黨主席到8年總統任期，足跡遍及台東縣16個鄉鎮市，非常關心地方的大小建設，盼借助蔡過去豐富的經驗，一起努力讓陳瑩馬到成功。

「團結力量大，台東不能再內耗。」陳瑩說，台東一直被覺得是後山，沒想到搶得頭香，是第一個獲蔡英文答應擔任競總主委縣市，劉櫂豪願擔任總幹事也是一加一大於二，大家方向一致，一起讓台東更好。

精華 FAQ

  • 她宣布出任民進黨台東縣長參選人陳瑩的競選總部主任委員，並與黨內人士共同整合地方支持力量，展現對台東選戰的高度重視。

  • 原本有意參選縣長的劉櫂豪，最後不再出馬，改任陳瑩競選總幹事。此舉被視為綠營成功整合，也有助避免票源分散。

  • 她認為台東需要的是團結合作，而不是更多分歧與內耗，並強調好的地方政治應終結對立、接力前行，持續把做得好的事做好。

民進黨 蔡英文

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