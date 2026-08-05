黑白集／放任民營公司寡占報關 又甩鍋「沒人逼你」
文章批評EZ WAY由民營關貿公司掌控、政府又未簽正式委任合約，卻要求民眾實際上不得不用，形成個資風險與監理失責。
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文章批評EZ WAY由民營關貿公司掌控、政府又未簽正式委任合約，卻要求民眾實際上不得不用，形成個資風險與監理失責。
綠委踢爆，跨境網購實名認證App 「EZ WAY」（易利委），是由民營的關貿公司運營，引爆民眾對個資安全疑慮。關務署加碼自爆，稱政府與關貿公司並未簽訂委任合約，是業者自行建置，「沒有強制民眾使用」。明明財政部去年就預告，今年3月須用EZ WAY委任報關，才能進口貨物。網民譏，「沒人逼你」成了政府甩鍋利器嗎？
關務署說，民眾仍可自由選擇報關業者。實際上，從跨國物流到本土電商代購，都要求消費者用EZ WAY；「沒人逼你」，實則「由不得你」。財政部讓關貿公司寡占市場，政府打包人民個資綁定民營公司，卻不承擔監理義務，這也配叫數位政府？
已有759萬人註冊使用EZ WAY，是全台最完整且即時的個資與消費資料庫，商業及國安價值難以衡量。財政部是關貿最大股東，一旦有資安事件或被盜用做大數據分析，官股卻能一推了之，讓消費者自己承擔風險。
EZ WAY承擔如財金公司或證交所般的「國家級」財金基礎建設，卻獨缺一紙政府合約，極不合理。這種設計影響人民權益，是「便官」，還是「便派系民股」，需要國會繼續挖掘真相。
賴政府最大問題，就是官位小大通吃，但政務不分輕重外包，連公權力應擔負的責任都一併拋棄。後門洞開，不知妙用何在？（轉載自聯合報）
因為EZ WAY由民營關貿公司營運，且匯集大量跨境購物與身分認證資料，外界擔心政府缺乏正式合約與有效監理，若發生資安事件，民眾個資恐難受保障。 關務署表示政府與關貿公司未簽委任合約，且民眾仍可自由選擇報關業者；但文章指出，跨國物流與本土代購多半都要求使用EZ WAY，實務上幾乎沒有替代方案。 評論認為政府讓關貿公司寡占報關與個資資料庫，卻把公權力與監理責任外包，形成「便官」或利益傾斜的設計，還將可能的風險推給消費者自行承擔。
精華 FAQ
因為EZ WAY由民營關貿公司營運，且匯集大量跨境購物與身分認證資料，外界擔心政府缺乏正式合約與有效監理，若發生資安事件，民眾個資恐難受保障。
關務署表示政府與關貿公司未簽委任合約，且民眾仍可自由選擇報關業者；但文章指出，跨國物流與本土代購多半都要求使用EZ WAY，實務上幾乎沒有替代方案。
評論認為政府讓關貿公司寡占報關與個資資料庫，卻把公權力與監理責任外包，形成「便官」或利益傾斜的設計，還將可能的風險推給消費者自行承擔。
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