台明年總預算3.6兆台幣創新高 社福、國防雙雙破兆

賴清德總統（中）4日聽取行政院116年度中央政府總預算案簡報後表示，明年度編列包括零舉債，收支平衡等10大重點。（圖／總統府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 行政院完成明年度中央政府總預算籌編，歲出達3.6兆餘元創新高，社福與國防支出同步擴大，並鎖定科技、公共建設、減稅與加薪等政策。

行政院昨向賴清德 總統報告明年度中央政府總預算案編列情形，賴總統表示，經濟成長是全民打拚，經濟成果就要全民共享，這10年來中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元（台幣，下同），增加到明年3.6兆餘元。今年度中央政府總預算案歲出編列3兆350億元，換句話說，明年度總預算歲出再創歷史新高。

立法院長韓國瑜 近日密集針對今年度中央政府總預算案進行朝野協商，已於昨日完成第一輪意見整合，預計本周四繼續處理保留提案，目標於本周五於立法院會完成三讀，預料朝野針對無共識預算案，如通案刪減、無人機預算、公視預算等將上演表決大戰。

立法院長韓國瑜（右二）密集針對今年度中央政府總預算案進行朝野協商，已於4日完成第一輪意見整合，目標周五完成三讀。（記者黃義書／攝影）

立法院持續審查今年度中央政府總預算案之際，行政院已完成明年度中央政府總預算案籌編，行政院長卓榮泰依例在昨日率行政團隊向總統報告總預算編列情形。

賴總統表示，去年台灣的經濟成長率8.76%，今年首季更高達14.55%。中央政府總預算的歲出從2016年的1.9兆元，增加到明年3.6兆餘元。這10年來把經濟成長化為政府預算，用來強化國家安全、發展經濟、推動國家建設，以及加薪、減稅、增福利、少負擔，達到福利國家的目標。

賴總統指出，明年度中央政府總預算的編列，目標是持續增進人民福祉，也為台灣累積永續發展的實力，可歸納為十大重點，分別是：第一，零舉債，收支平衡，債務餘額下降。第二，擴大科技投資，打造智慧國家2.0。第三，支持中小微企業，加速推動數位淨零雙軸升級轉型。第四，強化國防力量，守護國家安全。第五，持續推動加薪，共享經濟成果。

賴總統表示，第六，持續擴大減稅，增加家庭可支配所得。第七，增加社會福利，強化照顧服務，減少家庭負擔，逐步打造福利國家的目標。第八，永續健保，落實深耕台灣計畫，邁向健康台灣的目標。第九，擴大投資教育、文化及運動，提升國家軟實力。第十，加速治水及公共建設，落實均衡台灣的目標。

明年度總預算歲出達3.6兆元再創新高，據了解，其中社福預算加碼包括5000元成長津貼、擴大人工生殖補助等，再加計老農津貼、國民年金調高，整體預算規模可望達1.2兆元；明年國防預算朝GDP占比3%目標邁進，推估將破1兆元；此外，明年度軍公教調薪4%，年增經費約383億元，也將納入明年度總預算。

科技預算部分，國科會日前公布，明年度預算規模達1768億元，將強化投入AI新10大建設與5大信賴產業；公共建設預算部分，國發會日前通過，明年度重大公建計畫預算先期作業，建議匡列中央公務經費3789.7億，創近10年新高，其中交通建設占比逾5成最高，其次為環境資源計畫。

歲入方面，據了解，考量證交稅大幅成長、經濟成長率上修，明年度稅課收入將參考今年3兆元基準向上增加，可望達3.4兆，加計非稅課收入，整體上看3.8兆。

賴總統說，接下來請行政團隊依照時程完成中央政府總預算整編工作，在8月底前送請立法院審議，並積極和朝野各黨團及立委溝通，爭取對重要政策以及預算的支持。各部會首長也要全力社會溝通。