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會見日本自民黨青年局訪團 鄭麗文：台日情誼持續傳承

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文4日在中央黨部會見由日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的海外研修團...
國民黨主席鄭麗文4日在中央黨部會見由日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的海外研修團。（取自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文4日在中央黨部會見由日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的海外研修團，與台北市青年議員徐弘庭、耿葳、楊植斗及詹為元一同和訪團交流。

訪團成員包括來自日本各地的青年議員與學生代表，雙方就台日友好、青年參政及政黨理念傳承等議題深入交換意見。

鄭麗文在臉書透露，她也分享自己的從政歷程。從年輕時投入政治，到陪同前主席連戰展開歷史性的兩岸破冰之旅，她始終相信，無論時代如何改變，政治的本質都是為人民服務。也期勉年輕朋友保有初心、熱情與勇氣，勇敢面對挑戰。

鄭麗文提到，國民黨與日本自民黨長期以來情誼深厚，前院長王金平與日本自民黨副總裁麻生太郎多年的深厚友情，是兩黨交流的重要典範，也期待年輕世代建立長久的理解與信任，讓台日情誼持續傳承。

平沼正二郎也感謝國民黨長期以來，在日本遭逢地震等災害時給予關懷與援助。這份如家人般相互扶持的情誼，是台日雙方最珍貴的資產。鄭麗文說，期待未來兩黨持續深化青年交流，共同為台日友好寫下新的篇章。

精華 FAQ

  • 她在國民黨中央黨部會見由日本自民黨青年局長平沼正二郎率領的海外研修團，訪團還包含來自日本各地的青年議員與學生代表。

  • 雙方主要就台日友好、青年參政，以及政黨理念如何代代傳承深入交換意見，也希望透過青年互動累積彼此理解與信任。

  • 她認為國民黨與日本自民黨情誼深厚，盼年輕世代延續前輩互信基礎，讓青年交流更加頻繁，為台日友好寫下新的篇章。

日本 鄭麗文

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