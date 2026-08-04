觀察站／龜兔賽跑？藍先正視黨內整合龜速

國民黨主席鄭麗文（中）3日赴彰化社頭為黨籍縣長參選人魏平政（右二）助陣，縣長王惠美未現身。（記者簡慧珍／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 彰化縣長選戰中，國民黨魏平政面臨提名延誤與黨內整合不順，民進黨陳素月則已提前布局，整體選情呈現藍營步調落後的態勢。

距年底投票不到四個月，國民黨 自認彰化縣長選情艱困，但昨天造勢的後援會場，彰化「藍營一姐」縣長王惠美卻未站台，受到關注。國民黨主席鄭麗文 高喊「龜兔賽跑」鼓舞士氣，但與其寄望領先的兔子中途偷懶睡覺，不如正視龜步蹣跚的黨內整合及選戰步調，才切合實際。

今年彰化縣長選舉，已知有國民黨魏平政、民進黨 陳素月及退出民進黨、改掛無黨籍的彰化市前市長邱建富參選。陳素月獲提名已七個多月，如伊索寓言中的「兔子」早已整軍出發，競選團隊就位，更結合鄉鎮市長及縣議員參選人分區座談，且已發布多波政見，積極展開陸戰及空戰。

魏平政歷經黨內提名之亂，5月中旬才獲徵召參選，晚了陳素月4個半月，爭取提名失利的立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章、柯呈枋仍未正式表態力挺，力挺新北市副市長劉和然參選不成的王惠美，至今也未釋然，被縣議長謝典霖質疑「輔選力道不強」，凸顯魏平政的整合危機。

魏平政選情低迷，地方傳出「白露換將」說法，黨中央未適時澄清，影響基層士氣，也讓魏平政處境更艱難。鄭麗文直到上月底才到彰化，時隔一周昨再參加造勢大會，並拜會地方山頭，但最重要的王惠美還是沒見到面。

邱建富曾擔任民進黨縣黨部主委，善於打選戰，藍綠都有支持者，但政壇評估陳素月受影響較大，同樣面臨整合與票源分散的問題。隨選戰白熱化，藍綠支持者歸隊，邱建富是否被邊緣化或遭棄保，將成牽動選情的指標；陳素月、魏平政都出身南彰，票源較多的北彰仍是決戰區。

這場「龜兔賽跑」選戰中，目前落後的烏龜及未停歇的兔子，各自仍得再加速內部整合及各方資源投入，更要避免失誤而跌足，最後看誰能先跑到終點。