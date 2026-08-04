拉抬九合一選情 藍綠中常會開進竹縣、台中

國民黨主席鄭麗文3日前往彰化縣，為黨籍縣長參選人魏平政助陣。（記者簡慧珍／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 藍綠為九合一選戰啟動行動中常會，民進黨首站選在台中拉抬何欣純，國民黨則在新竹縣強調整合，雙方都鎖定關鍵戰區拚勝選。

藍綠備戰九合一選戰，國民黨、民進黨明天分別在新竹縣、台中市舉行「行動中常會」拚場。新竹縣被視為五五波的激戰選區，國民黨盼營造新竹大團結，拉抬選情；民進黨首站選在台中，頗有劍指台中市長盧秀燕 意味。

身兼民進黨主席的賴清德 總統本周啟動「行動中常會」，明天首發場選在台中市，藉此拉抬台中市長參選人、民進黨立委何欣純選情。據了解，民進黨每場行動中常會，都將安排縣市長參選人提出治理願景專題報告，說明未來施政藍圖，並邀縣市議員及鄉鎮市長參選人與會，盼整合地方需求、凝聚政策共識。

民進黨人士透露，行動中常會首站本來選定高雄市，考量賴總統行程，因此調整為台中市，同樣具有戰略意義；每逢選舉，「決戰中台灣」總成為關鍵指標，而現任台中市長盧秀燕、國民黨台中市長參選人江啟臣實力堅強，選情不容樂觀，必須上緊發條。

國民黨主席鄭麗文先前談及新竹縣選情坦言，新竹初選刀刀見骨，大家非常擔心整合問題，她第一時間就到新竹縣，感謝現任縣長楊文科跟議長等要角們，願意共體時艱，為大局著想，共同支持縣長參選人徐欣瑩。鄭麗文說，需要整合是事實，有傷痕也是事實，推動整合還沒有百分之百完成，但過程還是順利的。她也提及，黨內初選當事人、副縣長陳見賢受傷最重，要弭平初選裂痕「還需要一點時間」。

鄭麗文昨天前往另一艱困選區彰化縣，為黨籍縣長參選人魏平政助陣，彰化縣長王惠美未現身，也未如外傳與鄭密會。鄭麗文說，國民黨提名魏平政不是開空頭支票，就像「龜兔賽跑」，民進黨對手自以為有賴總統關愛眼神就會贏，但選民眼睛是雪亮的；她與王惠美像姊妹般溝通無障礙，王對黨提名人選很支持。

民進黨彰化縣長參選人陳素月競總表示，不對號入座，有人自稱烏龜不予置評。無黨籍縣長參選人邱建富說，別人忙比喻龜兔，他為彰化找出路。

鄭麗文昨也拜會彰縣副議長許原龍、縣議會前議長白鴻森等地方重量級人士尋求支持。她表示，魏平政家族織襪事業打出一片天，不必去中國大陸就能攻占歐美市場，國民黨提名魏平政不是開空頭支票，而是看到現在台灣的問題，拿出真正解決問題的方法。

鄭麗文說，有人說魏起步慢，但「龜兔賽跑」最後誰贏？民進黨對手自以為有執政中央當靠山，有總統關愛眼神，但選民眼睛「金金看」，國民黨執政有金字招牌，魏若當選，能讓彰化起飛。