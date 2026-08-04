黑白集／拒收粗油想私了 台糖是蓋牌共犯

台糖遭質疑5月就曾因中聯油提供的「脫膠原油」苯駢芘超標而退貨，卻並未通報衛生單位。圖為超市內陳列的台糖油品。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評台糖發現代工粗油苯駢芘超標7倍後僅拒收未通報，涉嫌違反食安通報精神，並指政府對台糖護航、對南僑嚴罰，顯示食安執法不一。

台中地院揭露，早在今年5月，台糖就發現中聯油品苯駢芘超標7倍；但台糖只拒收原料，未通報主管機關。台糖辯稱，自己並非食安法「通報義務人」；而衛福部竟也附和此說。對照吹哨者南僑遭到重罰，待遇有如天壤之別。

台糖稱，根據食安法，發現有危害必須通報的是「產品」，而非「原料」；這次驗出超標的是中聯代工的「粗油」，台糖第一時間告知廠商，因此無責。但食安法第7條明定，送驗產品包括原材料及半成品，若發現有危害之虞，即須通報主管機關。台糖只拒收，分明想「私了」。

再說，台糖是國營事業，豈可不顧社會責任？驗出原料超標7倍，若只是拒收，等於坐視不合格原料流入市面，造成社會危害。蘇丹紅事件時，行政院曾宣示，食品業者若發現原料異常，即應主動通報。台糖不作為，衛福部居然還為它辯白，也夠顢頇了！試問，如果驗出其他毒性更強、危害更大的毒物，台糖也只是「拒收」就行了嗎？

賴政府急著開罰南僑，對台糖卻網開一面，說穿了，就是顏面掛不住。原因在，開罰南僑，是為了給藍營縣市長下馬威；而若開罰台糖，就顯得綠營執政的高雄失職了。也因此，從衛福部、經濟部到高雄市政府，都極力為台糖護航。可見，面對政治，賴政府所有食安宣示，都只是虛晃一招。（轉載自聯合報）