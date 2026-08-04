經長說台糖是乖寶寶 高檢打臉：毒油通報是義務
台糖毒油事件延燒，經濟部替台糖緩頰稱不必通報，但高檢強調食品安全通報是法律義務，中央說法與地方及藍綠立委批評形成激烈攻防。
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台糖毒油事件延燒，經濟部替台糖緩頰稱不必通報，但高檢強調食品安全通報是法律義務，中央說法與地方及藍綠立委批評形成激烈攻防。
中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關。經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」，還稱台糖除了是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的乖寶寶」。台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務，「法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律」。
台中市長盧秀燕昨批，中央不斷替台糖護航，內閣整組壞光光，不能因為台糖董事長是「賴友友」就不通報。台北市長蔣萬安怒斥，衛福部居然說台糖是最好的示範、經濟部稱台糖不需要通報，這樣的說法人民無法接受；賴政府整體失能，難道行政院長卓榮泰還要戀棧、賴清德總統不出面道歉嗎？
經濟部長龔明鑫說，台糖並非通報義務人，且這批油屬於半成品，目前還封存在中聯廠區的油桶，未販賣到市面，並非通報標的；台糖只是買家，真正查驗機關是地方政府，若事前多查幾次，不良廠商有所警覺就不會發生此事件。卓榮泰也說，「部長已經講得很清楚了，台糖該通報的時候就有通報」。
不過，陳宏達指出，看到經濟部的回應，令人納悶，經濟部是否真正理解食品安全法制？「台南市食品安全管理自治條例」第8條明文規定，「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局」；食品安全衛生管理法也要求，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施。由此可知，通報並非行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。
他指出，更重要的是，法律規定的是「有危害之虞」，而不是「危害已經證實」，代表立法者採取的是食品安全管理最重要的「預防原則」。
陳宏達說，法治國講究的是法律要件，而不是政策口號，一句「通報義務不應無限上綱」，並不能取代對法定構成要件的法律分析，更不能成為淡化法律責任的理由；主管機關的責任，則是在接獲通報後迅速查證、適時說明，而不是讓業者自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。
衛福部食藥署副署長王德原昨說，高雄市及台南市衛生局調查後認定，台糖未違反食安法第7條第五項自主通報規定，中央尊重地方調查結果；經濟部也在臉書貼文背書，台糖除了是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的乖寶寶」。
國民黨立委陳菁徽批評，中央「出來洗地，卻愈洗愈髒」，2024年蘇丹紅事件，衛福部新聞稿非常清楚，「食品業者於發現原料或產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關」，代表認同「原料」有問題業者就應通報，為何這次台糖驗出油品「原料」苯駢芘超標7倍就不需通報，食藥署標準何在？民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，台糖知情不報，「無異於共犯」。
對於未來食品業者是否只要在收貨前先檢驗原料，發現異常後拒收，即可免除通報責任？王德原低調表示，「這是假設性問題，無法回覆」，每一案件都必須依實際事證個案認定，不宜以單一案例推論所有情形。
經濟部主張台糖並非通報義務人，且涉案油品仍屬封存的半成品、未流入市面，因此不算通報標的；並認為地方政府才是主要查驗機關。 高檢署指出，食安法與台南市自治條例都要求業者在發現產品或原料有危害之虞時立即通報，不必等到危害證實，這是法律明定的預防性義務。 除了台糖是否違規外，中央是否護航、地方調查標準是否一致、以及未來原料先驗後拒收能否免通報，都成為爭點，藍營與民眾黨也批評政府失能。
精華 FAQ
經濟部主張台糖並非通報義務人，且涉案油品仍屬封存的半成品、未流入市面，因此不算通報標的；並認為地方政府才是主要查驗機關。
高檢署指出，食安法與台南市自治條例都要求業者在發現產品或原料有危害之虞時立即通報，不必等到危害證實，這是法律明定的預防性義務。
除了台糖是否違規外，中央是否護航、地方調查標準是否一致、以及未來原料先驗後拒收能否免通報，都成為爭點，藍營與民眾黨也批評政府失能。
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