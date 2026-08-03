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台立院三讀通過：曾犯詐欺罪 不得參選正副總統

記者張曼蘋／台北即時報導
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台灣立法院4日三讀「總統副總統選舉罷免法第26條」，由副院長江啟臣（右）敲槌通過...
台灣立法院4日三讀「總統副總統選舉罷免法第26條」，由副院長江啟臣（右）敲槌通過。（記者葉信菉／攝影）

台灣立法院院會4日三讀修正通過總統副總統選舉罷免法第26條，新增凡曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經法院判決有罪確定者，不得登記為總統、副總統候選人，盼藉此提高參選門檻。立法院副院長江啟臣敲槌通過。

立院內政委員會今年4月23日初審通過總統副總統選舉罷免法第26條修正案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，但院會討論前，需經黨團協商；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

國民黨立委翁曉玲提案的版本強調，總統為國家元首，地位崇隆，肩負國家大政與人民付託，其人格廉潔與誠信標準，自應較一般人民為高，對其候選人亦應為相同要求。若曾犯重大詐欺犯罪經判決確定，若仍允其參選國家最高公職，顯不符民主政治對公職人員誠信與廉潔要求。

當時內政部指出，2023年6月9日修正公布的「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」第26條第6款定明曾犯「刑法」第339條之4加重詐欺罪者為候選人消極資格，而「詐欺犯罪危害防制條例」於2024年7月31日公布施行，該條例並將犯刑法第339條之4之罪者加重其刑責，基於候選人資格公平性考量，立法院如具修法共識，原則尊重。中選會也認為，應屬可行。

委員會最終通過民進黨立委李柏毅等人所提的「總統副總統選舉罷免法第26條條文修正草案」修正動議，將曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪列為不得登記為總統、副總統候選人的消極資格。

精華 FAQ

  • 立法院三讀修正通過的是總統副總統選舉罷免法第26條，核心內容是把曾犯詐欺犯罪危害防制條例且有罪確定者，納入不得登記參選正副總統的限制。

  • 凡是曾犯詐欺犯罪危害防制條例之罪，且經法院判決有罪確定者，未來都不得登記為總統、副總統候選人，屬於新增的候選人消極資格限制。

  • 修法主要是為了提高總統參選門檻，強調國家元首應具更高誠信與廉潔標準，也回應社會對重大詐欺犯罪者不宜參選最高公職的期待。

罷免 江啟臣 國民黨

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