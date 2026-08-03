台糖不用通報毒油？ 檢察官打臉經濟部長：是義務

經長龔明鑫3日回應，台糖不是問題油品通報義務人，地方政府若能加強查驗頻率，有助避免類似事件再次發生。(記者鄭超文／攝影)

中聯毒油事件持續延燒，台中地院新聞稿揭露，台糖公司5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關。經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」，還稱台糖除了是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的乖寶寶」。台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務，「法治國最大的危險，不是法律沒有規定，而是有法不依，或以行政解釋架空法律」。

台中市長盧秀燕 昨批，中央不斷替台糖護航，內閣整組壞光光，不能因為台糖董事長是「賴友友」就不通報。台北市長蔣萬安 怒斥，衛福部居然說台糖是最好的示範、經濟部稱台糖不需要通報，這樣的說法人民無法接受；賴政府整體失能，難道行政院長卓榮泰還要戀棧、賴清德總統不出面道歉嗎？

經濟部長龔明鑫說，台糖並非通報義務人，且這批油屬於半成品，目前還封存在中聯廠區的油桶，未販賣到市面，並非通報標的；台糖只是買家，真正查驗機關是地方政府，若事前多查幾次，不良廠商有所警覺就不會發生此事件。卓榮泰也說，「部長已經講得很清楚了，台糖該通報的時候就有通報」。

不過，陳宏達指出，看到經濟部的回應，令人納悶，經濟部是否真正理解食品安全法制？「台南市食品安全管理自治條例」第8條明文規定，「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局」；食品安全衛生管理法也要求，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即採取停止販售、回收及通報主管機關等措施。由此可知，通報並非行政機關的恩惠，而是法律明定的義務。

他指出，更重要的是，法律規定的是「有危害之虞」，而不是「危害已經證實」，代表立法者採取的是食品安全管理最重要的「預防原則」。

陳宏達說，法治國講究的是法律要件，而不是政策口號，一句「通報義務不應無限上綱」，並不能取代對法定構成要件的法律分析，更不能成為淡化法律責任的理由；主管機關的責任，則是在接獲通報後迅速查證、適時說明，而不是讓業者自行決定哪些事件值得通報、哪些事件可以不通報。

衛福部食藥署副署長王德原昨說，高雄市及台南市衛生局調查後認定，台糖未違反食安法第7條第五項自主通報規定，中央尊重地方調查結果；經濟部也在臉書貼文背書，台糖除了是受害者，也是「用高標準自我檢驗自己的乖寶寶」。

國民黨立委陳菁徽批評，中央「出來洗地，卻愈洗愈髒」，2024年蘇丹紅事件，衛福部新聞稿非常清楚，「食品業者於發現原料或產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關」，代表認同「原料」有問題業者就應通報，為何這次台糖驗出油品「原料」苯駢芘超標7倍就不需通報，食藥署標準何在？民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，台糖知情不報，「無異於共犯」。

對於未來食品業者是否只要在收貨前先檢驗原料，發現異常後拒收，即可免除通報責任？王德原低調表示，「這是假設性問題，無法回覆」，每一案件都必須依實際事證個案認定，不宜以單一案例推論所有情形。