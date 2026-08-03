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藍白合作定調 黃國昌：續與國民黨做朋友

台灣新聞組／台中3日電
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民眾黨主席黃國昌(中)說，民眾黨對於行政首長部分，向來本於最大誠意與善意跟國民黨...
民眾黨主席黃國昌(中)說，民眾黨對於行政首長部分，向來本於最大誠意與善意跟國民黨溝通協商。（記者黃寅／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

民眾黨黨慶在台中展現藍白合作氣氛，黃國昌回應將續與國民黨做朋友並深化合作；同時，雙方也圍繞地方選舉與倒閣議題各自表態。

台灣民眾黨七周年黨慶暨黨代表大會昨在台中市登場，瀰漫濃濃藍白合作氣氛。針對台中市長盧秀燕強調「合則兩利、分則兩害，藍白合堅定前行」，民眾黨主席黃國昌正面回應表示，民眾黨一直與盧市長保持密切聯繫，未來不論是地方選舉或各項福國利民的重大政策，都會繼續與國民黨做朋友，「與盧市長展開更緊密的合作」。

盧秀燕致詞時表示，台中市作為全國第一個「藍白合作示範區」，非常歡迎這個年輕且有理想的政黨到台中舉辦黨慶，並誠摯祝福民眾黨七周年生日快樂。她笑問台下白營支持者：「台中來對了嗎？（祝福）收到了嗎？」台下報以熱烈歡呼。

對於年底地方選舉布局，黃國昌說，民眾黨對於行政首長部分，向來本於最大誠意與善意跟國民黨溝通協商，先前也已簽訂政黨合作協議。他提到，在新竹縣市若能搭配徐欣瑩與高虹安，並由邱臣遠代表民眾黨出戰竹北市，就能形成「最強鐵三角」，相信國民黨會履行過去的共識與承諾，共同打贏選戰。

國民黨新竹縣黨部書記長莊佶霖指出，國民黨竹北市長人選在6月初已經定調由吳旭智參選，至於在藍白合的框架中由誰出線，仍待中央指示共推人選。徐欣瑩辦公室回應指出，相信兩黨主席一定能透過良好的機制產生適當的竹北市長人選。

此外，盧秀燕喊出「2026全民倒閣、2028全民倒賴」，但白營解讀「全民倒閣」，並非是立法院提「倒閣（對閣揆不信任）案」。民眾黨立法院黨團總召、台中市黨部主委陳清龍表示，2026年用選票教訓失能的民進黨，2028年用選票下架賴清德總統，這是在野黨的共同目標。

國民黨立委廖偉翔表示，朝野之所以會出現更換閣揆的討論，根源就在於行政院長卓榮泰率領的內閣施政無方、朝野對立加劇，地方首長關心中央政策與閣揆適任與否，也是代表市民表達對中央施政的不滿。

廖偉翔說，人民不需要一個只會與立法院對立、無法解決國政問題的行政院長，請民進黨好好檢討內閣的施政問題，把心思放在解決國政要事；倘若賴政府持續傲慢攬權、無視民意，人民終將在2026與2028年用手中的選票「向民進黨投下不信任票」，下架民進黨和賴清德政府。

但民進黨團幹事長莊瑞雄表示，盧秀燕是不是搞錯重點？人民現在最關心的，是怎麼把食安漏洞補起來、查清楚責任，不是每天聽政治人物喊「倒閣、倒賴」；如果盧市長真的在乎食安，就請把力氣放在追查真相、支持修法、完善制度，而不是急著把2026地方選舉、2028總統選舉全都扯進來。

精華 FAQ

  • 黃國昌表示，民眾黨一直與盧秀燕保持密切聯繫，未來不論地方選舉或重大政策，都會繼續與國民黨做朋友，並與盧市長展開更緊密合作。

  • 黃國昌主張在新竹縣市若能搭配徐欣瑩、高虹安，並由邱臣遠出戰竹北市，可形成最強鐵三角；國民黨則稱竹北人選已定調，仍待中央決定共推人選。

  • 盧秀燕喊出2026全民倒閣、2028全民倒賴，但白營解讀是選舉訴求；民進黨則批評此舉偏離食安與施政焦點，應先處理民生問題與制度修補。

黃國昌 國民黨 盧秀燕

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