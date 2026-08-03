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民眾黨慶 盧秀燕：全民倒賴 柯文哲嗆賴：絕不投降

記者黃寅余采瀅／台中3日電
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民眾黨7周年黨慶2日移師台中舉行，市長盧秀燕（前左五）現身祝賀、致詞，與民眾黨主...
民眾黨7周年黨慶2日移師台中舉行，市長盧秀燕（前左五）現身祝賀、致詞，與民眾黨主席黃國昌（前左一）、創黨主席柯文哲（前左二）同框。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

民眾黨7周年黨慶在台中登場，盧秀燕與柯文哲、黃國昌齊聲批評賴政府，現場高喊藍白合與2028全民倒賴，營造濃厚在野合作與對抗氛圍。

民眾黨昨在台中舉辦7周年黨慶，台中市長盧秀燕出席力挺，致詞時不僅喊話藍白「合則兩利、分則兩害，藍白合堅定前行」，更批民進黨執政荒腔走板、胡作非為，當場倒豎大拇指喊出「2026全民倒閣、2028全民倒賴」。「倒賴」話語一落，台上台下熱烈響應，「小草」陣陣歡呼，全場氣氛瞬間沸騰。

昨天黨慶，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌皆出席，瀰漫濃濃藍白合及「倒賴」氛圍。盧秀燕率先上台致詞時直言，民眾黨是年輕有理想的政黨，祝福七周年生日快樂，台中市作為全國第一個藍白合作示範區，她拋問「黨慶來台中，來對了是不是？」獲熱烈回應。

針對當前政局，盧秀燕直言，藍、白兩黨都是為了國家與人民在努力奮鬥，民進黨卻不斷對兩黨挑撥分化。她強調，藍白「合則兩利，分則兩害」，唯有藍白堅定前行，才能為國家與人民奮鬥，台下又是一陣歡呼。

盧秀燕還把矛頭指向近期延燒的致癌油事件，她批不但可以看出民進黨執政荒腔走板，而且胡作非為；國會要倒閣不容易，因為有憲政上的限制，但是今年年底有大選，呼籲所有民眾大家出來投票，用手中神聖的一票行使對賴政府的不同意與不信任，為台灣帶來真正的政局改變。她一手拿麥克風喊「2026全民倒閣、2028全民倒賴」，另一手大拇指比下，意指「倒賴」，全場歡呼。

民眾黨創黨主席柯文哲壓軸登場致詞時表示，台灣民眾黨已不再是一人政黨，而是來自不同城市、不同專業、不同世代，願意為台灣承擔責任的一群人。柯還表示，過去這段時間，不管是對他個人、對他的家人，或對台灣民眾黨，都是非常大的折磨，柯以幾近破音怒吼「賴清德，我們絕對不投降」。

民眾黨主席黃國昌受訪時表示，絕大多數在野陣營的共識，就是要倒賴清德這個賴政府，連台北市長蔣萬安也認同這目標。

黃國昌指出，面對這樣倒行逆施的政府，在野陣營最重要的工作就是在國會扮演好監督角色，要求賴政府負起應負的責任。

民眾黨秘書長周榆修說，黨慶基本上就是對賴清德政府的總檢討，民眾黨與盧秀燕市長所提方向完全一致，就是「倒賴」，而重心將放在在野合作的地方選舉上。

民眾黨中央委員江和樹也表示，「2026全民倒閣」可視為對民進黨的不信任投票，只要縣市長選舉大贏，就等同於用地方選舉的選票成功「倒閣」。

盧秀燕致詞時，倒豎大拇指喊話「2026全民倒閣、2028全民倒賴」，現場一片歡呼...
盧秀燕致詞時，倒豎大拇指喊話「2026全民倒閣、2028全民倒賴」，現場一片歡呼。（記者黃寅／攝影）

精華 FAQ

  • 最受矚目的訊號是藍白合與「倒賴」訴求全面升溫。盧秀燕公開喊出2026全民倒閣、2028全民倒賴，柯文哲與黃國昌也接力批評賴政府，讓黨慶成為在野陣營集氣場合。

  • 盧秀燕批評民進黨執政荒腔走板、胡作非為，並指控其刻意挑撥藍白分化。她認為國會倒閣有憲政限制，因此呼籲民眾用年底選票表達對賴政府的不信任。

  • 黃國昌、周榆修與江和樹都把黨慶視為對賴清德政府的總檢討，並強調在野合作將聚焦地方選舉。他們認為，只要2026縣市長選舉大勝，就等於以選票對民進黨投下不信任票。

盧秀燕 柯文哲 民眾黨

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