黑白集／「佛地魔」黃偉哲越界打蔣 只想替賴出氣
文章批評黃偉哲在食安風暴與深偽爭議中越界攻擊蔣萬安，被解讀為替賴清德出氣；相較之下，陳其邁主張依法查辦更獲肯定。
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文章批評黃偉哲在食安風暴與深偽爭議中越界攻擊蔣萬安，被解讀為替賴清德出氣；相較之下，陳其邁主張依法查辦更獲肯定。
毒油案延燒，高雄市長陳其邁怒斥中央食安政策搞死地方，獲得台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕肯定，甚至點名可接任行政院長；此時，台南市長黃偉哲突然北上播放蔣萬安的深偽音檔，格外耐人尋味。
「油不得你」創作者韋淳祐模擬的是賴清德總統聲音，蔣萬安則是台北市長，不論案發地、管轄權或當事人，都與台南市政府毫無直接關係；但只要牽涉賴總統，黃偉哲的管區似乎就無遠弗屆。
黃偉哲宣稱為了保護「台南長輩」，實際卻砲轟發起遊行、號召倒閣的蔣萬安，看起來更像是矯詔勤王，替賴總統出氣。食安風暴當前，民進黨不是試圖解決問題，而是設法解決提出問題的人。
反觀陳其邁則表示，不論偽造賴清德或蔣萬安聲音都不應該，支持檢方盡速偵辦、釐清真相。相較之下，黃偉哲火上澆油，反讓自己陷入深偽爭議；綠營黨公職只檢舉蔣萬安，卻一味護航黃偉哲。不禁令人質疑，模擬總統聲音若涉嫌違法，模擬市長聲音難道就是言論自由？若是執法雙標，司法如何讓人民信賴？
政局動盪，卓內閣風雨飄搖，黃偉哲變身「打蔣急先鋒」，項莊舞劍被解讀是在暗示層峰，南二都即將卸任的市長不只陳其邁，黃偉哲也可以力戰藍營諸侯。
黃偉哲看似「越界打怪」，心中的「佛地魔」，其實早已呼之欲出。（轉載自聯合報）
文章認為，黃偉哲此舉並非單純維護台南長輩或關注食安，而是借題發揮、替賴清德出氣。因案發地、管轄權與當事人都與台南市府無直接關係。 陳其邁主張不論偽造賴清德或蔣萬安聲音都不應該，並支持檢方盡速偵辦、釐清真相；相較之下，黃偉哲被批評火上加油，讓自己陷入爭議。 文章質疑若模擬總統聲音可能違法，模擬市長聲音是否就成了言論自由；並批評綠營黨公職只檢舉蔣萬安、卻護航黃偉哲，恐讓司法公信受損。
精華 FAQ
文章認為，黃偉哲此舉並非單純維護台南長輩或關注食安，而是借題發揮、替賴清德出氣。因案發地、管轄權與當事人都與台南市府無直接關係。
陳其邁主張不論偽造賴清德或蔣萬安聲音都不應該，並支持檢方盡速偵辦、釐清真相；相較之下，黃偉哲被批評火上加油，讓自己陷入爭議。
文章質疑若模擬總統聲音可能違法，模擬市長聲音是否就成了言論自由；並批評綠營黨公職只檢舉蔣萬安、卻護航黃偉哲，恐讓司法公信受損。
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