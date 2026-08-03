我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

非最終油品檢驗…追究台糖？衛福部長：不懂這邏輯

記者沈能元廖靜清／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部長石崇良（中）2日表示，食安法針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油...
衛福部長石崇良（中）2日表示，食安法針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

衛福部長石崇良指出，台糖5月檢出的僅是粗膠原油，非食用成品，依法不必強制通報；真正應究責的是中聯油脂未及時通報並續售超標油品。

台中地檢揭露台糖5月即得知中聯油脂苯駢芘超標，但並未通報主管機關。衛福部長石崇良昨表示，經高雄市衛生局調查，確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法無須強制通報，說要追究台糖、高雄市衛生局，「我就不了解這個邏輯」。

針對台糖5月驗出「粗膠原油」苯駢芘超標一事，石崇良提出3點說明，首先，「食安法」第17條係針對食用油品訂出苯駢芘標準，並非針對半成品油品。台糖落實「危害分析重要管制點」（HACCP），於「粗膠原油」訂出允收檢驗標準，5月15日驗出粗膠原油苯駢芘為14.7ppb，超出2ppb標準，隨即退貨，另購一批，這與中聯製造食用油品並完成出貨情形完全不同。

此外，高雄市衛生局調查後確認為粗膠原油檢驗結果，並非最終食用油品檢驗，依法沒有要求強制通報；至於先前南僑進貨食用油品，在檢驗出苯駢芘超標時，並未通報而由台北市衛生局查明，依法開罰300萬台幣。

台糖落實自主管理於製油各項節點嚴格控管，今年自主檢驗12次，高雄市衛生局抽驗12次，食藥署8次抽驗樣本，總計32次，檢驗均合格，顯見業者落實自主管理，油品安全相對沒問題。至於檢驗結果異常的粗膠原油，仍在中聯油脂廠，並未釋出到市場，請大家放心。

第三、高雄市衛生局依食安法積極落實監督、稽查跟抽驗，讓業者無法僥倖，才能確保食用油安全，這是對食安最好的示範。石崇良表示，「現在說要去追究台糖、追究高雄市衛生局，我就不了解這個邏輯」。

行政院正修正「食安法」，是否納入半成品、原料等檢驗標準？石崇良表示，各種油品製程有所差異，不可能訂出各項標準，應落實HACCP，於各節點訂出相關檢驗標準，再依風險程度進行製程調整，以製成符合標準的成品。中聯油脂明知出產油品苯駢芘超標，但未及時通報，並繼續販售不合標準的食用油品，這是最該被譴責的行為。

對於苦茶油事件，食藥署與嘉義縣衛生局初步調查發現，仍無法從製造商源春製油廠提具的相關單據，確認苦茶籽來源是哪一家在地小農。石崇良表示，查廠過程發現，不少業者存有冷凍中國大陸進口苦茶籽，已請檢調協助釐清這次問題原料來源。

食藥署昨嚴正澄清，今年5月未曾接獲任何與中聯油脂案相關通報，真正收到業者通報的時間，是6月30日下午4時6分，隨即於隔天會同地方衛生局啟動稽查、流向追查、檢驗及預防性下架等措施。

精華 FAQ

  • 他表示，台糖檢出的只是粗膠原油，不是食用最終成品，且高雄市衛生局已確認依法無強制通報義務，因此將責任指向台糖並不合理。

  • 台糖在5月15日驗出粗膠原油苯駢芘超標後，立即退貨並改購新批次，同時依HACCP於各製程節點持續自主管理，後續抽驗也都合格。

  • 石崇良認為最該被譴責的是中聯油脂，因為其明知出產油品苯駢芘超標，卻未及時通報，還持續販售不合標準的食用油品，已違反食安責任。

上一則

黑白集／「佛地魔」黃偉哲越界打蔣 只想替賴出氣

下一則

中國海警頻巡航台灣東部 分析：灰船披白皮策略

延伸閱讀

台糖早知苯駢芘超標未通報？台衛福部長提3點澄清

台糖早知苯駢芘超標未通報？台衛福部長提3點澄清
台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為

台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為
5月就知苯駢芘超標 中聯廠長陳明榮隱匿遭押

5月就知苯駢芘超標 中聯廠長陳明榮隱匿遭押
8批問題苦茶油 皆來自源春製油廠 疑從陸進口原料

8批問題苦茶油 皆來自源春製油廠 疑從陸進口原料

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
台灣立法院上午三讀「民法第1223條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。(記者葉信菉／攝影)

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」6個月後施行

2026-07-28 00:50
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

2026-07-27 17:55

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序