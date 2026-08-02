台糖5月知情 在野痛批「毒油起點」盧秀燕：蓋牌吃案 胡作非為

台中市長盧秀燕（中）批中央在處理致癌油事件「蓋牌、吃案、當門神」，難道不用有人負責嗎？（記者黃寅／攝影）

毒油風暴延燒，台中地方法院1日裁定書揭露，中聯油脂早在5月就已接獲台糖通知，得知食用油苯駢芘檢驗超標；北市研考會主委殷瑋說「本周最震驚：毒油案真正起點，竟然是5月就知情的台糖」。藍營自台中市長盧秀燕 以降，全力砲轟毒油案。藍委柯志恩、洪孟楷批，台糖身為國營企業，處理態度難以接受。

本報系聯合報報導，盧秀燕批民進黨 執政「荒腔走板」、「胡作非為」，尤其是中央在處理致癌油事件時，根本是在「蓋牌、吃案、當門神」。「難道中央不用有人負責嗎？」盧指出，即便立委在中央透過藍白合作大聲疾呼，要求中央查案、守護食安；儘管地方政府查得人仰馬翻，甚至發現許多蹊蹺之處，但過程中卻屢屢受阻，中央甚至反過來指責地方「公布太快」，還訂出「20%以下不用下架」的離譜標準。中央與地方雖一再呼籲徹底查案，中央卻依然蓋牌、吃案、當門神。盧秀燕疾呼，如果大家再不挺身而出，中央就會繼續侵害、妨礙人民食安，這樣孰可忍、孰不可忍。

殷瑋說，台中地院新聞稿讓人最吃驚之處在於「原來在南僑通報前，中聯跟台糖都已經知道有苯駢芘超標的毒油問題了。原來毒油案的時間起點，根本不是南僑，而是台糖！」

經濟部與台糖給的說明指，台糖人員5月11日去台中中聯取貨前送驗，5月15日拿到報告，驚覺一級致癌物苯駢芘（BaP）高達14.7ppb，是標準值7倍。台糖5月18日告訴福懋，不收這批311號油槽的粗油，請換油。殷瑋說，當時台糖意思是「一級致癌物嚴重超標，不要來我這裡。然後呢？然後，就沒有然後了。」

殷瑋說，毒油風暴6月底發生以來，現在8月了，人民還是什麼都不知道。只知道有個神隱的總統，責推地方的行政院長，查不出真相的衛福部，蓋牌又護航的食藥署，以及嗆人民是鬧劇的執政黨。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩說，台糖是國營事業，90%屬官股，台糖5月知道中聯該批油品有問題、超標7倍，拒收後有通報給直屬的經濟部嗎？有通報高雄市政府嗎？後續處理到底如何？若未通報的話，責任在哪裡？台糖必須講清楚。

洪孟楷質疑「國營企業螺絲是否鬆了」，台糖處理態度令人難以接受，絕不是一句沒通報就能輕易帶過。國民黨團表示，因為台糖的漠視，讓全台灣民眾硬生生多吃了一個月以上的毒油，這不是怠惰，這是草菅人命，毒油隱匿不報、賤賣土地免還，「誰給台糖的膽子？」

國民黨立委陳菁徽表示，台糖口中的堅守食安，就是發現異常後，只通知廠商，卻不向主管機關通報，「為什麼當時不早點說，到底在隱瞞什麼？」現在真相靠外界一層一層挖出來，一直喊「滾動」，難道還不知道，現在最該滾的，就是行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，經濟部長龔明鑫與台糖董事長吳明昌。

民眾黨立委陳昭姿說，請問台糖在5月15日得知超標後有無通報？如果食藥署與高雄市衛生局得知，當下有沒有處理？南僑因為延遲通報遭到開罰，台糖的做法也是通報中聯，況且台糖還比南僑更早發現超標，「請問台糖該不該被罰？還是高雄市衛生局遇到綠色的國營事業就轉彎？」

台北中國時報報導，經濟部2日則澄清表示，台糖今年相關油品與原料共32件檢驗全部合格，苯駢芘濃度均低於標準；5月間在台中中聯油脂廠驗出的超標粗油原料，台糖取貨前即拒收，問題原料未進入供應鏈，依食安法不是通報標的，與南僑事件完全不同。

但是台糖於5月告知中聯時，經濟部是否也知情？經濟部是何時得知？至截稿前，台糖與經濟部無進一步回應。