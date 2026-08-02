李四川市場掃街 獲手寫藏頭詩打氣 「16個字的重量」成最難忘禮物

支持者遞上親筆手寫字條，以16字藏頭詩「四面八方建設為民，川河流行服務為民」為李四川加油打氣。（李四川競辦提供）

國民黨 新北市長參選人李四川 2日在臉書發文，分享上午前往土城學府市場掃街拜票時收到的一份特殊禮物。一名支持者遞上一張手寫字條，以16個字寫下藏頭詩「四面八方建設為民，川河流行服務為民」，讓他直呼這是「今天最重的一份文件」，短短16個字承載著鄉親的期待，也成為最令他感動的鼓勵。

李四川表示，2日一早到土城學府市場向鄉親問好，在多位里長及市議員陪同下沿途拜票。就在行程中，一名支持者突然叫住他，遞上一張寫給他的字條。由於一路上忙著與民眾握手、互動，直到走到光線較亮的地方才仔細閱讀內容。

字條寫著「四面八方建設為民，川河流行服務為民」，16個字巧妙藏入他的名字，也寫下支持者對他的期許。李四川說，這份感動難以言喻，「當有人願意提筆寫起你，那是莫大的榮幸，超越千言萬語的感動。」

李四川也提到，掃街過程中，不少民眾特地從市場另一頭跑過來，只為握住他的手、合照留念；還有一名支持者對他說，「你要當選，這是新北的福氣。」他則回應，「其實，有你們的鼓勵，才是我的福氣。」

除了手寫字條，市場攤商與民眾也送上鳳梨、蒜頭、菜頭及粽子等象徵好彩頭、旺來及包中的吉祥物品。李四川笑說，這些禮物不只把辦公室冰箱塞得滿滿，更讓他的心「幸福滿滿、體力滿滿」。

李四川表示，自己一口氣跑了六個行政區，雖然行程滿檔，但因為有鄉親一路相挺，絲毫不覺得累。他強調，今天繼續、明天依然，未來也不會停下腳步，只要能走到鄉親面前，不管是哪裡，他都一定會去。

國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。（記者張策／攝影）