我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休前一天 紐約警下班後在鄰居家抓到爆竊嫌犯

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

李四川市場掃街 獲手寫藏頭詩打氣 「16個字的重量」成最難忘禮物

記者張策／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
支持者遞上親筆手寫字條，以16字藏頭詩「四面八方建設為民，川河流行服務為民」為李...
支持者遞上親筆手寫字條，以16字藏頭詩「四面八方建設為民，川河流行服務為民」為李四川加油打氣。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川2日在臉書發文，分享上午前往土城學府市場掃街拜票時收到的一份特殊禮物。一名支持者遞上一張手寫字條，以16個字寫下藏頭詩「四面八方建設為民，川河流行服務為民」，讓他直呼這是「今天最重的一份文件」，短短16個字承載著鄉親的期待，也成為最令他感動的鼓勵。

李四川表示，2日一早到土城學府市場向鄉親問好，在多位里長及市議員陪同下沿途拜票。就在行程中，一名支持者突然叫住他，遞上一張寫給他的字條。由於一路上忙著與民眾握手、互動，直到走到光線較亮的地方才仔細閱讀內容。

字條寫著「四面八方建設為民，川河流行服務為民」，16個字巧妙藏入他的名字，也寫下支持者對他的期許。李四川說，這份感動難以言喻，「當有人願意提筆寫起你，那是莫大的榮幸，超越千言萬語的感動。」

李四川也提到，掃街過程中，不少民眾特地從市場另一頭跑過來，只為握住他的手、合照留念；還有一名支持者對他說，「你要當選，這是新北的福氣。」他則回應，「其實，有你們的鼓勵，才是我的福氣。」

除了手寫字條，市場攤商與民眾也送上鳳梨、蒜頭、菜頭及粽子等象徵好彩頭、旺來及包中的吉祥物品。李四川笑說，這些禮物不只把辦公室冰箱塞得滿滿，更讓他的心「幸福滿滿、體力滿滿」。

李四川表示，自己一口氣跑了六個行政區，雖然行程滿檔，但因為有鄉親一路相挺，絲毫不覺得累。他強調，今天繼續、明天依然，未來也不會停下腳步，只要能走到鄉親面前，不管是哪裡，他都一定會去。

國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。...
國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。（記者張策／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。...
國民黨新北市長參選人李四川在土城學府市場掃街拜票，沿途與攤商、民眾熱情握手互動。（記者張策／攝影）

精華 FAQ

  • 他收到一名支持者親手寫下的16字藏頭詩字條，內容把他的名字巧妙藏入其中，並以「四面八方建設為民，川河流行服務為民」表達對他投入服務與建設的期許。

  • 李四川說這是「今天最重的一份文件」，因為短短16個字承載了鄉親的期待。他也表示，願意提筆寫給他的人帶來的感動，遠比千言萬語更珍貴。

  • 市場攤商與民眾還送上鳳梨、蒜頭、菜頭和粽子等禮物，象徵旺來、好彩頭與包中。李四川笑稱，這些不只塞滿辦公室冰箱，也讓他感到幸福滿滿。

國民黨 李四川

上一則

中醫一句「20年前沒救了」 癌友怒告侵權求償 結局逆轉

延伸閱讀

新北熱戰 藍營民調：李四川贏蘇巧慧6.9百分點

新北熱戰 藍營民調：李四川贏蘇巧慧6.9百分點
藍全代會 19位縣市長參選人誓師 鄭麗文喊九合一全壘打

藍全代會 19位縣市長參選人誓師 鄭麗文喊九合一全壘打
侯友宜上凱道未致詞 幕僚稱已盡最大努力折返跑出席活動

侯友宜上凱道未致詞 幕僚稱已盡最大努力折返跑出席活動
生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

熱門新聞

台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
台灣立法院上午三讀「民法第1223條條文修正草案」，副院長江啟臣（右）敲槌通過。(記者葉信菉／攝影)

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」6個月後施行

2026-07-28 00:50
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

2026-07-31 21:20
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

2026-07-27 17:55

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛

男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區