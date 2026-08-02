我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

出席民眾黨慶拋震撼彈 盧秀燕痛批台糖致癌油吃案：中央蓋牌當門神

記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個...
台中市長盧秀燕下午出席民眾黨黨慶時，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。（記者黃寅／攝影）

台中市長盧秀燕2日下午出席民眾黨黨慶時，痛批台糖公司在5月份就已經發現了苯駢芘致癌物，台糖公司是一個國營事業，是一個國家事業，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。

▲ 影片來源：聯合新聞網

她受訪時說，這兩天我們看到致癌油的事情有驚人的發展，台糖公司在5月份就已經發現了苯駢芘致癌物，台糖公司是一個國營事業，是一個國家事業，台糖發現的有致癌的苯駢芘，竟然沒有通報，這個就是吃案，不只是蓋牌還是吃案。國營事業、國家事業吃案。

盧秀燕說，大家可以看到，致癌油發生到現在為止，整個中央可以說是蓋牌、是當門神，中央不要有人負責嗎？其實我們的立法委員在中央藍白合，大家疾呼中央要查案、守護人民的食安，即使地方政府人仰馬翻，發現很多蹊蹺的地方，但是在查案的過程中多受阻撓。有人說我們公布的太快、查太快，甚至20%以下不用下架之類的，所以我們一再的，不管中央地方一再烏鴉呼籲中央守護人民健康，但是中央到現在為止不但沒有查案，還蓋牌、當門神，而且吃案。

她說，也因此我們呼籲，如果我們再不挺身而出，中央就會繼續地侵害人民的食安，妨礙人民的健康，這樣孰可忍、孰不可忍。也因此，在現在的過程中，國會議員倒閣是不容易的事情，但是人民是國家的主人，人民有權利。因此我們呼籲，今年11月28地方大選，2026全民用神聖的一票出來投票，行使你最對賴政府的不同意，呼籲他們要做好執政的工作。

所以2026全民投票到閣，讓政府能夠認真做，更努力、更照顧人民。再這樣下去民進黨如果執迷不悟，不能夠守護國家，好好的領導國家的話，2028全民倒賴。

精華 FAQ

  • 她表示台糖在5月份就已檢出苯駢芘等致癌物，卻沒有依程序通報與處置，因此她認為這不只是蓋牌，而是直接吃案，質疑國營事業未盡責任。

  • 她批評中央在致癌油事件中沒有積極查案，反而像在蓋牌、當門神，讓地方政府查核受阻，未能有效守護民眾食安與健康，應有人出面負責。

  • 她呼籲民眾在2026地方選舉與2028大選中，用手中的選票表達對執政者的不滿，透過投票要求政府認真執政、守護食安並改善治理。

盧秀燕 民眾黨

上一則

棒球協會改選 周玲妏成為首任女理事長

延伸閱讀

批賴政府餵毒蘋果 盧秀燕：2026全民倒閣、2028全民倒賴

批賴政府餵毒蘋果 盧秀燕：2026全民倒閣、2028全民倒賴
毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安

毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安
藍轟毒油會議紀錄空白 盧秀燕：抓門神只差一步

藍轟毒油會議紀錄空白 盧秀燕：抓門神只差一步
20萬人怒吼反毒台 蔣萬安：老百姓受夠了

20萬人怒吼反毒台 蔣萬安：老百姓受夠了

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月22日驚傳因心肌梗塞驟逝，讓外界相當震驚。圖／讀者提供

42歲網紅牙醫驟逝 妻揭生前「求救訊號」 遺憾當時沒聽懂

2026-07-25 12:24
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站