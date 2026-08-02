台灣民眾黨7周年 黃國昌：跟藍營合作打贏年底選戰

民眾黨主席黃國昌今表示，一直跟台中市長盧秀燕保持密切聯繫。(記者黃寅／攝影)

台灣民眾黨 7周年黨慶今天特別選在台中市舉辦，市長盧秀燕 下午將出席活動。對於台中市副市長鄭照新日前接受媒體人黃光芹訪問時，幾乎已表明盧秀燕將競逐2028總統，民眾黨主席黃國昌 今受訪時被問到，在今天黨慶活動前是否有跟她討論過任何未來關於藍白的規畫？黃國昌說，一直都有保持密切聯繫，不僅僅是選舉，針對國家重要政策也會經常交換意見。

黃國昌說，我們跟盧市長一直都有保持密切聯繫，不僅僅是選舉，針對國家重要政策也會經常交換意見。今年我們7周年的黨慶在台中市舉辦，盧秀燕市長是我們台中市的大家長，盧市長做為地主，民眾黨慶在台中市舉辦，因此邀請她來共襄盛舉，盧市長也允諾出席。相信對於接下來不僅僅是地方選舉上，更重要的是所有福國利民的重大政策上面，我們繼續跟國民黨的朋友、跟盧市長都會有更緊密的合作。

另據中央社報導，提到年底縣市長選舉部分，黃國昌表示，民眾黨向來的態度，本於最大誠意及善意跟國民黨進行協商及溝通，之前也簽訂了政黨合作協議，在新竹縣市的布局，彼此都有共同默契跟共識，搭配國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、民眾黨新竹市長參選人高虹安及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，形成最強鐵三角，相信國民黨會履行過去的共識跟承諾，共同打贏新竹縣、竹北市、新竹市的選戰。