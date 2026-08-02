黑白集/只見蘿蔔糕不見毒油 監委最後一舞

監察委員田秋堇調查報告指，市售蘿蔔糕產品添加修飾澱粉、玉米澱粉等添加物，甚至「不含蘿蔔糕」，未訂定蘿蔔糕含量標示規範，也未建立檢驗方法。（本報資料照片）

第六屆監委「下課」了。監委田秋堇臨去秋波提出「蘿蔔糕沒有蘿蔔」的調查報告，要求食藥署檢討改善。總統府已提名下屆監委，但「蘿蔔糕大調查」卻凸顯，在行政獨裁、監察酬庸的結構下，「與蘿蔔糕共舞」也幾乎成了監委宿命。

「蘿蔔糕有無蘿蔔」到底重不重要？從消費的廣度來說，蘿蔔糕是相當普及的庶民食品，當然是要事；但從食安的深度來看，有無蘿蔔既不涉毒物，頂多影響口感、觀感、標示與成本，消費者真那麼在意入口的蘿蔔糕含有幾趴蘿蔔？

田秋堇指出，政府長期未研議訂定蘿蔔含量標示規範，僅以文字核對稽查，對限量使用的修飾澱粉迄今未建立檢驗方法，確實擊中蘿蔔糕的痛處；然而，看在深陷毒油風暴的人民眼裡，卻不免要問：如果監委對油品如同對蘿蔔糕一般上心，會否就沒有如今的致癌油事件？

事實上，從萊豬、超思蛋、蘇丹紅到致癌油，民進黨政府的食安問題層出不窮，凸顯政府治理無能以及食安五環失靈。但監委除了提案調查、糾正相關機關或促請改善，又何曾真正「拍打」過決策高層？

當總統視監委為酬庸之職，監委辦案「寧察秋毫而無視輿薪」就是必然。監委最後一舞賣力爭取「蘿蔔糕須有蘿蔔」，人民就會忘記監察功能失靈、查案績效低落、包庇綠色權貴？(轉載自聯合報)