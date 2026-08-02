罰站李洋？藍委秀直播反擊：明明是綠委不准他坐

立法院教育及文化委員會7月30日審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（立者右）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（立者中）與立委陳培瑜（右二）等不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。（本報資料照片）

立法院教文委員會7月30日審查「電子競技運動發展基本法」草案，朝野發生衝突，民進黨 立委控國民黨籍召委羅廷瑋讓運動部長李洋 「罰站」。羅廷瑋昨日公布議事直播並秀出多張歷屆部會首長進入協商後坐著發言的照片，質疑明明是民進黨立委不准李洋坐下，事後卻反過來抹黑「罰站李洋」，誰拿李洋做政治操作？李洋昨被媒體問及是否覺得委屈或疲累，他未正面回應。

「李洋罰站」近日成為社群網站的熱門詞彙，網友爭論不斷。羅廷瑋被指控是讓李洋罰站的罪魁禍首，但羅昨公開針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、陳培瑜，提出三問。

羅廷瑋展示多張歷屆部會首長進入協商後坐著發言的照片，羅說，主席宣布進入協商後，無論審查法案或預算，歷任部會首長都可以坐在協商桌前發言，為什麼李洋不行？

羅廷瑋表示，他已明確請李洋坐下，為什麼民進黨立委一再阻止，堅持要李洋站著發言？他再質疑，明明是民進黨立委不准李洋坐下，事後卻反過來抹黑「罰站李洋」，到底是誰在拿李洋做政治操作？

綠營立委吳思瑤、台中市議員江肇國事後PO出李洋站立、羅廷瑋坐著的畫面，批羅廷瑋讓部長「罰站」且阻擋發言。羅廷瑋公布議事直播反擊，指出是綠營要求李洋站著，他還多次喊話請部長坐下。媒體人陳鳳馨建議，羅廷瑋應直接對造謠者提告。有完整影像清楚可查，不該縱容不實指控。

羅廷瑋被問及對於陳鳳馨建議的看法時說，他非常感謝陳鳳馨給的建議，這幾天大家吵得沸沸揚揚，網路媒體不斷報導，但他後面還會有更多、更多的影片來揭露李洋目前遇到的困境，以及許多綠營立委對李洋的苛刻，甚至是不斷下指導棋，讓李洋沒辦法在政治場上盡情的發揮他自己的才華。

國民黨文傳會主委陳以信表示，這根本是民進黨「做賊喊捉賊」，明明羅廷瑋要求李洋坐著報告，卻是民進黨立委不讓李洋坐，最後反過來把責任栽到羅廷瑋身上，「罰站秀」根本是綠營自導自演的政治鬧劇。

陳以信指出，現場影片清楚可見，羅廷瑋邀請李洋備詢時，椅子已經拉開，李洋也準備坐下，卻傳出陳培瑜質疑「為什麼不讓他在那邊站著講？」才讓李洋尷尬沒坐下白站幾分鐘，民進黨卻反過來上演「心疼李洋」，甚至把黑鍋甩給羅廷瑋，顛倒黑白實在荒謬。民進黨把李洋當成栽贓羅廷瑋的政治道具，民進黨惡劣的政治操作，才要為預算未過負最大責任。