新聞眼╱假考察、真觀光？獨旅報告卻用第三人稱 徐佳青應說清

僑委會委員長徐佳青。（本報資料照片）

民眾黨團日前舉行記者會，批僑委會委員長徐佳青考察26天遍及7國，返台報告卻僅5頁且內容空泛，質疑是花巨資假考察、真觀光 。徐佳青這趟花了155萬台幣（約4.8萬美元）公帑的出國行程，外界焦點多落在她報告內容將吃甜點與看電影「大濛」都列為機密，但還有一個外界沒有關注到的「貓膩」，為何這趟徐佳青口中的獨旅出國考察報告，卻是通篇都是以第三人稱來稱呼徐佳青？

民眾黨立法院黨團點名陸委會與僑委會「假考察真觀光」，指徐佳青的出國報告僅五頁，內容都是簡略的流水帳，寫得比小學生還不如，看起來像是拿公帑環遊世界。徐佳青事後大動作舉行記者會嗆辣駁斥，她說公開上網的資料都會做隱蔽性處理，以避免中共掌握機密訊息，「怎麼可能把所有行程細節放在上面，讓台灣的敵對國完全不用做功課就能拿到所有資訊？」並稱自己有完整30多頁的出國報告，還反嗆民眾黨連索資都不會，並強調她沒帶祕書，一個人獨自走訪七個國家，許多航程都搭經濟艙，絕非觀光爽玩。

民眾黨立委果真索取了徐佳青口中的完整報告，赫然發現徐佳青是把吃甜點、看電影都列為機密，當中還不乏早已被媒體報導的行程。徐佳青一開始的高聲駁斥，反而讓自己陷入難堪。面對外界質疑，徐佳青不敢再像之前的高氣焰，只稱自己無愧於心，還稱因三段夜間長程航班，「當然坐商務艙」。其實依照她的職務，出國搭商務艙根本沒有問題，只是假議題。

外界對於徐佳青這趟驚奇之旅，多把焦點放在她連續出國26天，拿納稅人的錢吃美食、看電影，或是報告只寫了幾頁等，但如果仔細看她的出國考察報告內容，還藏了個更可議的問題。

徐佳青強調這趟行程她是獨自前往，但奇怪的是報告通篇卻都以第三人稱稱呼徐佳青，例如：「本會徐佳青委員長透過親自出席該研討會，強化教學成果交流與增進台灣華語文品牌之國際能見度」、「上午徐委員長與僑青團體座談；下午自紐約機場搭機前往義大利，接續展開歐洲地區訪視行程」等。

照理，徐佳青是獨自考察，她是這趟行程唯一的出差者兼撰寫者，寫自己考察的所見所聞，怎會用第三人稱？不禁讓人合理懷疑她是不是叫沒有出差的人寫出國報告，若真如此，這個不在場的「報告人」豈不是紙上出差、鍵盤神遊，還隔空吃米其林蛋糕？如果出國報告並非徐佳青自己撰寫，而是交辦給下屬，這就涉及虛偽不實，更有誠信問題，這跟論文代筆有什麼不一樣？面對這樣的質疑，徐佳青必須對外說清楚：為何一個獨旅的出國考察訪問，報告卻是用第三人稱？

徐佳青過去曾擔任台北市議員，倒是要問問她，如果今天台北市政府有某位局處首長獨自出國考察26天，寫出這樣的出國報告，甚至還可能是由下屬代筆的，徐議員可以接受嗎？