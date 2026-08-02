新聞眼╱電競基本法要辯的是法律 別讓「李洋罰站秀」模糊了焦點

運動部長李洋1日出席高雄市三民運動中心啟用典禮，會後面對媒體詢問在立法院久站議論。李洋回應，希望聚焦電競基本法草案本身。（中央社）

電競基本法還沒立，藍綠先吵成一團。原本應該討論台灣電競產業未來的立法審查，最後卻被「誰讓運動部長李洋 罰站」、「誰沒收誰的發言權」等政治口水搶走版面。部長站著還是坐著，成了政治攻防的素材，若攸關台灣電競未來的法律反而失焦，只剩下這些插曲，那麼真正被晾在一旁的，恐怕是台灣的電競產業。

最值得討論的，不是李洋罰站幾分鐘，而是台灣到底需不需要一部電競基本法。

國民黨 立委推動電競基本法，並非沒有道理。電競早已不是單純的「打電動」，而是結合賽事、選手、直播、數位內容、科技產業與國際競爭的新興產業。台灣擁有不少世界級電競選手，也有完整的科技產業鏈，電競產業的制度發展卻未必跟得上。從選手契約、職業生涯保障、人才培育，到賽事制度與產業資源整合，確實需要政府正視。

因此，支持立法者認為，既然電競已成為一個具有國際競爭力的產業，就應該有更明確的國家政策定位，透過基本法整合跨部會資源，讓電競不只是現有體育法規架構下的一個運動項目，而是建立更完整的跨部會產業政策架構。

但運動部的疑慮也不能完全忽略。李洋認為，目前《國民體育法》及《運動產業發展條例》已經提供電競發展的法源，若再針對單一運動項目制定基本法，可能造成法律體系與位階上的問題。換句話說，運動部並非反對電競，而是認為現行制度如果有不足，應該針對缺口補強，而不是另立一部基本法。

這其實是一個可以理性討論的政策問題。問題是，立法院的討論卻很快被政治攻防帶偏。從法案本身，延伸成李洋到底為什麼被罰站；從制度設計，擴大成藍綠互相指控。原本應該回答的問題，反而沒有獲得充分討論，這些問題包括：現行法律到底缺了什麼？如果基本法通過，能解決什麼？選手權益如何保障？誰是主管機關？跨部會如何協調？政府到底要投入多少資源？這些才是電競基本法真正應該回答的問題。

對電競選手而言，部長站著還是坐著，遠不如自己的合約是否公平、薪資是否有保障、職業傷害如何處理、退役後如何轉型來得重要。

國民黨立委既然力推電競基本法，就應該把現行制度的不足一項一項說清楚，證明為什麼現有法律無法解決問題，不宜只用「電競很重要」作為立法理由。同樣地，運動部如果認為現行法律已經足夠，也不能只停留在一句「不需要基本法」。既然電競產業已經面臨人才培育、選手保障、賽事發展與國際競爭等問題，運動部就應該提出具體的制度補強方案。否則，一邊說不需要專法，一邊又拿不出更完整的政策，當然很難說服產業界。

電競基本法要辯的是法律，別讓一場「罰站秀」蓋過對制度的辯論。