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盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？副手鄭照新回「一句話」 全場秒懂了

記者趙容萱／台中即時報導
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台中市長盧秀燕。（聯合報系資料照）
台中市長盧秀燕。（聯合報系資料照）

台中市副市長鄭照新接受媒體人黃光芹專訪時，被問台中市長盧秀燕對於2028總統大選是否要備戰了？鄭照新笑回「我可以確定光芹姊沒有老花眼」，他更透露，會給大家相應的回應，「不會讓大家失望」。黃光芹對聽眾說，「說我沒老花眼，大家聽懂了！」

鄭照新接受黃光芹「觀點芹爆戰」專訪，談「食安風暴來襲，盧秀燕最長的1個月？」鄭照新舉食安危機的處理為例，說明過去外界認為六都與國民黨團彼此各自為政，但這次相互配合模式非常順暢，打破城市界線，會讓外界看到不同以往的合作模式，大家拭目以待，過去大家都不相信國民黨的政治領袖會合作，但是要告訴大家，「這是過去式了」。

黃光芹詢問，有媒體報導盧秀燕將在今年12月25日卸任後會進駐2028辦公室，簡單講是不是要備戰（總統大選）？鄭照新回應，「第一個我可以確定光芹姊沒有老花眼，看得很細」。黃光芹拍手笑稱，「謝謝！謝謝！你這樣講我就知道了。很誠實、很誠實」。

鄭照新繼續說，第二，民眾、社會各界包括黃光芹都有善意建議，這些聲音我們都有聽到，也會給予相應的回應，「不會讓大家失望」，所以在這方面的話，請大家再給一點時間來向社會報告。

台中市副市長鄭照新（左）接受媒體人黃光芹（右）專訪。（取材自品觀點頻道）
台中市副市長鄭照新（左）接受媒體人黃光芹（右）專訪。（取材自品觀點頻道）

精華 FAQ

  • 他沒有直接否認，反而以「光芹姊沒有老花眼」幽默回應，讓外界自行解讀。接著又說會給大家相應的回應，不會讓大家失望，留下布局空間。

  • 黃光芹聽完後笑稱自己「沒有老花眼」，大家都聽懂了，並拍手表示認同。她也以輕鬆語氣接住鄭照新的話，讓話題更明顯指向2028布局。

  • 他以食安危機處理為例指出，過去外界認為六都與國民黨團各自為政，但這次合作很順暢，顯示跨城市、跨層級的協調模式已不同於以往。

盧秀燕

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