我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

互相傷害 烏炸俄煉油廠 俄軍2個月狂轟烏逾200座加油站

立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

記者郭韋綺／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運動部長李洋（右二）今天出席高雄三民運動中心，右為高雄市長陳其邁。（記者郭韋綺／...
運動部長李洋（右二）今天出席高雄三民運動中心，右為高雄市長陳其邁。（記者郭韋綺／攝影）

運動部長李洋上月30日赴立法院教育及文化委員會報告，國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜為發言程序爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘，遭質疑「罰站」。李洋今（1日）出席高雄三民運動中心開幕，被媒體問及是否委屈或疲累，他未正面回應；高雄市長陳其邁說，金牌選手撐得住，該打屁股的是立法院。

▲ 影片來源：聯合新聞網

李洋表示，今天最重要的是出席運動中心落成啟用，未來運動部也將持續與地方政府合作，完善全台運動設施，提供國人更好的運動環境，推動全民運動。

外界關注罰站爭議，李洋說，盼社會聚焦在運動部赴立法院的主要目的，也就是討論電競是否應訂立專法，他重申，運動部不支持針對特定運動項目另立專法，認為依現行「國民體育法」及「運動發展條例」即可推動相關政策。

李洋指出，運動部已在明年度編列3000萬元預算支持電競發展，未來也將與電競選手、產業代表及專家學者召開座談，了解實際需求，讓各項運動都能獲得均衡發展，也是運動部未來努力的方向。

市長陳其邁今力挺李洋，他說以李洋身為奧運金牌選手的歷練與心理素質，面對外界質疑「罰站」一事應該都能承受，但真正會打擊運動員士氣的，是體育預算遭到延宕或影響運動發展。

陳其邁表示，李洋部長是奧運金牌選手EQ、見過的場面很多，立法院備詢都是小菜一碟，真正會讓一名運動選手受到打擊的，不是個人遭遇，而是立法院若未能支持體育發展，讓預算無法通過或扯體育政策後腿。

陳其邁說，如果運動選手沒有獲得足夠支持，「預算那麼久沒有過或扯後腿，我想選手都會很失望，體育界也會很失望」。

他認為不需要替李洋加油打氣，李洋一定撐得住，「反而是立法院要打屁股」，朝野應共同支持體育政策與預算，作為運動員最堅強的後盾。

運動部長李洋今天出席高雄三民運動中心。（記者郭韋綺／攝影）
運動部長李洋今天出席高雄三民運動中心。（記者郭韋綺／攝影）

立法院教育及文化委員會7月30日上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競...
立法院教育及文化委員會7月30日上午審查「電子競技運動發展基本法草案」及「電子競技運動促進法草案」，會議尚未開始藍綠委員就針對是否讓運動部長李洋（中）站在質詢台上報告起爭執，召委羅廷瑋（左）與綠委們不停交換意見，李洋只能尷尬地站在中間。（記者鄭超文／攝影）

精華 FAQ

  • 因國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜在發言程序上爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘未能正式進入答詢，因此被外界質疑像是在「罰站」。

  • 李洋未正面談及是否委屈，只表示當天最重要的是出席高雄三民運動中心開幕，並希望社會把焦點放回運動部赴立法院討論電競政策與運動發展的本意。

  • 李洋表示運動部不支持針對特定運動另立專法，認為依現行《國民體育法》與《運動發展條例》即可推動政策，並已編列3000萬元支持電競發展，將持續辦座談了解需求。

陳其邁 李洋

上一則

設計師林佳齡：人間太有趣了 我要晚點回仙界

延伸閱讀

才稱Taiwan Plus是災難 李遠改口「決策沒錯」 立委批說謊應去職

才稱Taiwan Plus是災難 李遠改口「決策沒錯」 立委批說謊應去職
「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎

「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎
讓卓榮泰為毒油負政治責任 蔣萬安再提倒閣

讓卓榮泰為毒油負政治責任 蔣萬安再提倒閣
在野集結反毒油 蔣萬安邀韓國瑜七二五上凱道

在野集結反毒油 蔣萬安邀韓國瑜七二五上凱道

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說