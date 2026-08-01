立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了
運動部長李洋上月30日赴立法院教育及文化委員會報告，國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜為發言程序爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘，遭質疑「罰站」。李洋今（1日）出席高雄三民運動中心開幕，被媒體問及是否委屈或疲累，他未正面回應；高雄市長陳其邁說，金牌選手撐得住，該打屁股的是立法院。
▲ 影片來源：聯合新聞網
李洋表示，今天最重要的是出席運動中心落成啟用，未來運動部也將持續與地方政府合作，完善全台運動設施，提供國人更好的運動環境，推動全民運動。
外界關注罰站爭議，李洋說，盼社會聚焦在運動部赴立法院的主要目的，也就是討論電競是否應訂立專法，他重申，運動部不支持針對特定運動項目另立專法，認為依現行「國民體育法」及「運動發展條例」即可推動相關政策。
李洋指出，運動部已在明年度編列3000萬元預算支持電競發展，未來也將與電競選手、產業代表及專家學者召開座談，了解實際需求，讓各項運動都能獲得均衡發展，也是運動部未來努力的方向。
市長陳其邁今力挺李洋，他說以李洋身為奧運金牌選手的歷練與心理素質，面對外界質疑「罰站」一事應該都能承受，但真正會打擊運動員士氣的，是體育預算遭到延宕或影響運動發展。
陳其邁表示，李洋部長是奧運金牌選手EQ、見過的場面很多，立法院備詢都是小菜一碟，真正會讓一名運動選手受到打擊的，不是個人遭遇，而是立法院若未能支持體育發展，讓預算無法通過或扯體育政策後腿。
陳其邁說，如果運動選手沒有獲得足夠支持，「預算那麼久沒有過或扯後腿，我想選手都會很失望，體育界也會很失望」。
他認為不需要替李洋加油打氣，李洋一定撐得住，「反而是立法院要打屁股」，朝野應共同支持體育政策與預算，作為運動員最堅強的後盾。
因國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜在發言程序上爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘未能正式進入答詢，因此被外界質疑像是在「罰站」。 李洋未正面談及是否委屈，只表示當天最重要的是出席高雄三民運動中心開幕，並希望社會把焦點放回運動部赴立法院討論電競政策與運動發展的本意。 李洋表示運動部不支持針對特定運動另立專法，認為依現行《國民體育法》與《運動發展條例》即可推動政策，並已編列3000萬元支持電競發展，將持續辦座談了解需求。
精華 FAQ
因國民黨召委羅廷瑋與民進黨立委陳培瑜在發言程序上爆發口角，李洋一度站在備詢台前約10分鐘未能正式進入答詢，因此被外界質疑像是在「罰站」。
李洋未正面談及是否委屈，只表示當天最重要的是出席高雄三民運動中心開幕，並希望社會把焦點放回運動部赴立法院討論電競政策與運動發展的本意。
李洋表示運動部不支持針對特定運動另立專法，認為依現行《國民體育法》與《運動發展條例》即可推動政策，並已編列3000萬元支持電競發展，將持續辦座談了解需求。
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