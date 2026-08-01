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批賴政府餵毒蘋果 盧秀燕：2026全民倒閣、2028全民倒賴

記者趙容萱／台中1日電
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台中市長盧秀燕（右）接任國民黨台中市長參選人江啟臣（中）競總主委。（記者趙容萱／...
台中市長盧秀燕（右）接任國民黨台中市長參選人江啟臣（中）競總主委。（記者趙容萱／攝影）

台中市長盧秀燕今接任國民黨台中市長參選人江啟臣競總主委。盧秀燕表示，大罷免後，人民從憤怒，變成莫可奈何。昨天有藍委爆中聯油總座與中央高官討論20%以下的致癌油不用下架，「距離抓到門神只差一步」 ，賴政府還要給人民吃毒蘋果、爛馬鈴薯，她呼籲，今年底大選請選民投下於賴政府不信任的一票，「2026全民倒閣、2028全民倒賴」。

江啟臣今天上午9時宣布，啟動位於台中市台灣大道二段的「旗艦城市工作站：台中市政加速器」競選總部，並且介紹競選團隊，由盧秀燕接任競總主委。

盧秀燕說，江啟臣無可取代，她帶領台中市政八年，知道怎麼讓台中幸福、什麼樣的市長可以讓台中幸福，如果選錯人，幸福可能斷鏈，也因此我們要繼續幸福下去，要選江啟臣。

盧秀燕指出，她經歷九次大選，也抬過無數次的轎，不管是坐轎或抬轎，她發現今年的選情很冷、很冷。從基隆頭，到台灣尾，選情很冷。為什麼？因為在大罷免之後，人民展現了憤怒，但是憤怒的之後，保住了地方的立委，但賴政府並沒有改變，人民莫可奈何。所以我們從憤怒，變成莫可奈何。

盧秀燕質疑，看到昨天有立委揭發毒油事件，中央政府的高官跟廠商在一起討論20%以下的致癌油不用下架。中央政府、賴政府也宣布，要給民眾吃毒蘋果（放寬進口蘋果芬普寧農藥殘留標準六倍）、吃爛馬鈴薯，過去馬鈴薯一箱裡只要有發芽腐爛的，整箱要退貨，保障食安，但是現在賴政府說，把那顆發芽的挑掉，爛的挑掉，其他都可以進口。你不憤怒嗎？我們還要繼續莫可奈何嗎？

盧秀燕呼籲，今年 11月28日全國地方大選，請選民投下於賴政府不信任的一票，因為地方如果好，中央不好，恐怕地方縣市政府一樣很辛苦。今年地方大選，立委要倒閣在憲政並不容易，但是投下不信任的一票，2026等於是全民倒閣，2026全民倒閣、2028 全民倒賴，讓國家能夠更幸福、讓國家給更好的團隊來治理，這樣子國家社會才會進步。

精華 FAQ

  • 盧秀燕接任國民黨台中市長參選人江啟臣的競選總部主委，並在活動中替江啟臣站台，強調自己帶領台中8年，認為江啟臣是延續台中幸福的合適人選。

  • 她指控中央在食安把關上出現問題，包括致癌油不用下架、放寬蘋果農藥殘留標準，以及對馬鈴薯瑕疵品改採挑除處理，質疑政府讓民眾承擔風險。

  • 她主張在年底地方大選中，選民用選票表達對賴政府的不信任，認為這等同於2026全民倒閣；並進一步呼籲2028年再以選票讓執政團隊更替。

江啟臣 國民黨 盧秀燕

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