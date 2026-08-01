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藍轟毒油會議紀錄空白 盧秀燕：抓門神只差一步

記者屈彥辰曾健祐／台北1日電
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國民黨立委陳菁徽（右）表示，她拿到衛福部7月4日「20%下架門檻」會議，但內容幾...
國民黨立委陳菁徽（右）表示，她拿到衛福部7月4日「20%下架門檻」會議，但內容幾乎為空白的會議紀錄，與會專家全匿名。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

毒油風暴延燒，余凌冲列席關鍵下架會議與會議紀錄近乎空白，引發在野質疑政府黑箱護航業者，藍營並要求公開全部資料、追究責任。

毒油風暴滿月，衛福部長石崇良坦承，遭收押的中聯總經理余凌冲曾列席7月4日「20%下架門檻」會議。國民黨立委陳菁徽表示，她拿到內容幾乎為空白的會議紀錄，與會專家全匿名，要求衛福部公布完整會議影片和紀錄。國民黨立院黨團昨提四要求，包括全面公開完整調查報告、公開決策過程、全面追究失職責任，徹查大統益、台糖等大型油商。

石崇良日前在陳菁徽多次質詢下，承認遭收押的余凌冲曾經以業者代表身分，列席7月4日的油品下架決策會議。對此，衛福部強調，中聯代表僅列席說明製程與改善計畫，並未參與討論或決策。

被收押禁見的中聯油脂總經理余凌冲竟列席7月4日衛福部的問題油品下架會議，外界質疑政府護航業者。台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安昨同步開砲批離譜、官商勾結，要求追究政治責任。

盧秀燕說，「距離抓到門神只差一步」。過去這段時間，中央對致癌油的決策荒腔走板、啟人疑竇，她一再說中央有門神，如今證實7月4日中央做出「含量20%以下不用下架」的會議中，業者竟然在場；她要求中央公布當天會議紀錄及相關影像，說明為何專家學者的會議，會有業者在場。

盧秀燕說，業者列席會議的隔天，台中市府要再度查廠就遭中央反對。她說，這件事要有人負責，一定要把門神抓出來。

蔣萬安也批評離譜、誇張，行政院長卓榮泰口中的「惡質廠商」中聯油脂，其總經理余凌冲之前竟參與衛福部關鍵會議，「賴清德總統你接受嗎？」

蔣萬安表示，他從一開始就質疑7月3日為什麼要蓋牌，不公布下游業者，7月4日如何訂出20%不用下架的標準；如今真相大白，就是余凌冲參與訂定標準的關鍵會議，「這不是門神什麼是門神？這不是官商勾結什麼是官商勾結？」

蔣萬安重申，賴總統要出來面對民眾說明並道歉。

陳菁徽昨表示，她要了1個月的會議紀錄，發現被列為密件且內容幾乎空白；7位專家姓名全以A至G代稱，未記錄20%門檻由誰提出、討論過程與誰贊成或反對；明確列名的，是近期遭羈押的余凌冲、百萬交保的廠長及品研課長。陳菁徽要求衛福部公開完整會議紀錄、會議錄影及中聯人員的所有發言紀錄。

國民黨團書記長林沛祥表示，毒油事件爆發滿月，人民至今仍不知政府何時獲悉、誰決定分批下架與20%標準。他要求衛福部全面公開包含檢驗數據、查廠紀錄與原料驗收標準等完整調查報告；公開專家會議紀錄、與會名單及決策依據；全面追究失職責任；以同一標準徹查大統益、台糖等大型油品供應商。

國民黨文傳會主委陳以信表示，立法院依法可行使調查權，行政機關決策相關文件，都應依法配合立法院調查。石崇良既然說可把專家名單及相關會議資料送檢調調查，為什麼不敢送立法院？石崇良說他不能決定會議紀錄是否公開，那麼比石崇良大的還有誰？是行政院長卓榮泰？還是賴清德總統？石崇良為何不敢說出來？外界疑雲愈來愈多，政府黑箱蓋牌卻也愈來愈多。

台中地檢署7月22日第二波搜索，將中聯廠長陳明榮等三人列為被告，依違反食安法聲押陳明榮。台中地院認為檢方未能舉證陳是否屬「食品業者」，且相關證據多已掌握，裁定陳明榮100萬台幣交保並限制出境、出海；檢方不服提出抗告，中院預計今天重開羈押庭。

精華 FAQ

  • 因石崇良證實，遭收押的中聯總經理余凌冲曾以業者代表身分列席7月4日訂定20%下架門檻的會議，外界因此質疑政府決策過程是否受到業者影響。

  • 陳菁徽指出，她取得的會議紀錄幾乎空白，7位專家也都以A至G代稱，未記載門檻如何形成、誰贊成反對，因此要求公開完整會議紀錄、錄影與所有發言內容。

  • 盧秀燕與蔣萬安要求中央交代會議真相、追究政治責任，國民黨團則主張全面公開調查報告、決策依據與查廠資料，並以相同標準徹查大統益、台糖等油商。

國民黨 盧秀燕

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