新聞評論／賴政府怠忽施政 在野黨勿掉入大纏鬥陷阱

有些立委藉著「海量提案」杯葛預算，立法院長韓國瑜（右）在主持朝野協商時不禁動怒，要求非黨團幹部減少發言。（記者曾吉松／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 賴政府施政失能，引發毒油與毒駕事件，民怨持續升高。

賴政府施政失能，引發毒油與毒駕事件，民怨持續升高。 重點二： 在野黨不宜多線纏鬥，總預算杯葛恐反傷地方選情。

在野黨不宜多線纏鬥，總預算杯葛恐反傷地方選情。 重點三：應先聚焦2026地方選舉，同時以專業監督展現執政能力。

賴政府執政失能，導致毒油、毒駕事件四起，治理始終抓不到要害。國民黨上周發起「反毒油，上凱道」，成功動員群眾上街；明天民間團體發起的「反毒駕」凱道集會，藍營則開放立委自由參加。與此同時，台北市長蔣萬安 更拋出「倒閣」主張，但藍營內部似有不同意見；民眾黨 主席黃國昌 也持質疑看法，認為「倒賴」才是重點。年底選舉當頭，在野黨須準確拿捏，才不致過度動員卻徒勞無功。

年底九合一選舉，基本上少不了政黨層次的政治攻防，但也不能脫離地方選舉的現實太遠。目前的情況是，民眾對賴政府的無能及失職都心知肚明，希望國家及早擺脫此一泥淖困境；然而，台灣政治板塊有其一定的僵固性和黏著性，並非一朝一夕可以瞬移。也因此，在野陣營向選民訴求「改變現狀」時，必須從民眾的感性和理性出發，而不是以為不斷向執政者揮舞大刀就能克敵制勝。

從這個角度看，最近在野黨問政就出現了同時開闢太多戰線的問題，而各陣線間又缺乏足夠的聯繫與協調，便產生「備多力分」的現象。最明顯的例子是，力拚要在8月7日過關的中央政府總預算案，立法院長韓國瑜在主持朝野協商時不禁動怒，要求非黨團幹部減少發言，因為共有「1300多個案子要討論」。這項要求，雖引起若干藍白立委不滿，但也可看出有些立委藉著「海量提案」來杯葛預算，已到了朝野都感到棘手的地步。

雖說監督預算是立委天職，但去年11月底該過的政府總預算，若多拖了8個月仍無法過關，極可能影響到基層正常行政及地方新興建設。若經民進黨一挑撥，民怨極可能矛頭逆轉，認為都是在野黨惡意杯葛所致。屆時，在野黨不但有理說不清，恐怕連地方選情都受到拖累。如此一來，當自己的政治手段與自己的政治目的背離，還能稱為理性嗎？

以立委翁曉玲為例，她個人即提出270個預算刪減或凍結提案，其中有18個部會的刪減理由一模一樣，是「複製、貼上」處理，難免授人口實。最近，翁曉玲更提議刪減卓榮泰9至12月的4個月薪資，理由是他「尸位素餐，毀憲亂政」。減薪的作法，雖能凸顯卓榮泰的失格，但刪減區區4個月薪水似乎不痛不癢，也無助改變政治現實；相對於它在醞釀過程所需消耗的政治能量，恐怕得不償失。

再看，蔣萬安和盧秀燕最近相繼拋出的「倒閣」主張，同樣也有時機不宜的疑慮。卓榮泰的無能傲慢，民眾皆看在眼裡；但賴總統就是要靠他力撐，這也是事實。就算在野黨集中力量可以扳倒卓榮泰，但卓揆下台時可呈請總統「解散立法院」，意即立院也得面臨重新改選；如此一來，就變成現任立委的風險。蔣、盧二人或許意在為總統大選累積能量，但要付出代價的卻是立委，也難怪有藍委無法苟同。更何況，九合一選舉已經迫在眉睫，在野黨如果還要分心去打倒閣戰，恐怕無法同時兼顧兩個戰場。

觀察目前的情勢，在野黨應先集中力量打好2026的地方選舉，派出黨內「人氣王」積極到各地輔選，將幾個比較弱的地區用力補強，才是最大目標。至於對賴政府的監督，則從各個面向保持不懈的監督和鞭策，在凸顯執政者的怠忽無能之餘，要提出自己的專業對策，展現自己的執政企圖與能力。這種作法，絕對要比四處開闢戰場、乃至陷入死纏爛打，更能贏得民眾的欣賞與尊重。此時此刻，在野黨保持與民眾站在一起的同理心，就是致勝不二法門。