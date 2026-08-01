監院今起沒監委 政治獻金裁罰停擺、彈劾懲戒無法上訴

監察院陷空窗，政治獻金裁罰停擺、彈劾懲戒無法上訴。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 監委空窗期開始後，監察院多項核心職權停擺，政治獻金裁罰與彈劾上訴都受影響，僅民眾陳情與部分資料蒐集維持運作。

第6屆監委昨天卸任，今天起將面臨沒有監委的空窗期，監院人士表示，彈劾、糾正、政治獻金裁罰等案件將全面停擺，且已通過彈劾移送懲戒法院審理的案件，一審判決出爐將無法上訴，但民眾陳情案照常受理。

賴清德 總統已提名第7屆監委人選，立法院8月6日將舉行監察院人事同意權案公聽會，8月11日至24日間開會審查，預計9月29日新會期開議當天行使同意權案記名投票表決，但外界並不看好這批被提名人能在立院闖關成功。

監院人士表示，2005年前總統陳水扁 任內，曾有3年半沒有監委，當時監察院只能維持最低度運作，例如監察業務處持續收受民眾陳情，但監察職權如彈劾、糾正及糾舉全面停擺，無法實質處理案件。

監院人士指出，在空窗期，監察調查處對於重大案件會持續收集資料，例如當時江國慶冤案就發生在前總統陳水扁任內的監院空窗期，調查官在這段時間也先做好準備，等新任監委上任立刻接續調查，最終讓江國慶無罪平反。

關於公職人員財產申報，監院人士表示，該職掌雖然還能處理一般財產申報與政治獻金業務，但涉及裁罰事項，仍要回歸由監委組成的監察院廉政委員會審查，因此沒有監委就無法審查、無法裁罰。

監院人士指出，監察院通過彈劾並移送懲戒法院審理的案件，遇一審判決出爐，須由監委決定是否在20天內上訴，現在沒了監委，後續上訴途徑同樣受影響。

該人士說，國家人權委員會委員由監委兼任，今天起運作也停擺，因為人權會經委員共識決才會對外發表意見書等，沒有委員後，無法以人權會角色發聲，也無法啟動系統性調查或研究案。