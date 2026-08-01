新聞眼／徐佳青愛硬拗 承傳叔叔徐國勇？

民眾黨團日前公布陸委會與僑委會首長出國考察報告，直批浪費納稅人血汗錢，徐佳青（左三）叔叔徐國勇（右二）火力全開力挺侄女。圖為兩人昔日同框。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳青出訪26天花115萬元卻僅交出簡略報告，遭民眾黨揭露隱藏行程後又改口，引發說詞前後不一與是否浪費公帑的爭議。

民眾黨立委踼爆僑委會委員長徐佳青出國考察26天，5頁報告卻寫得比小學生還不如；徐反擊「機密不公開」、「不會當立委我可以教」；沒想到白委再揭露完整報告指徐說謊，完整的報告只看到豪奢旅費，隱藏版行程還大啖法國甜點，徐佳青則改口從未提「機密」；徐佳青的叔叔徐國勇火力全開力挺侄女，但是看到這種隱藏版行程，不心虛嗎？

民眾黨團日前公布陸委會與僑委會首長出國考察報告，直批浪費納稅人血汗錢，僑委會委員長徐佳青辛辣回嗆，指她26天跑7國很辛苦，「考察報告裡的個資與機密當然不能公開，難道要脫光光給老共看嗎？」，她還強調她沒帶祕書，許多航程都搭經濟艙，絕非觀光爽玩。

只是，民眾黨立委再挖出完整報告，發現公開報告寫「拜會僑務團體」，隱藏版行程卻有「拜訪法國總統府甜點主廚OOO」，主廚名字已被遮蔽，自無機密或個資可言，質疑徐是怕人民知道她砸115萬元（台幣，下同）出訪大啖美食，所以才不公開？更好笑的是，徐早把新聞放給中央社，還有和主廚的合照，徐被反問「要不要告中央社洩密？」

其實，徐佳青26天走遍美、英、義、法、德、波蘭、捷克等國拜會當地僑校、台商，並考察台灣華語文學習中心新設據點，全程花費115萬元，若以平均單日花費並不算豪華行程；這次之所以引爆爭議，關鍵在於這筆錢是否花得值得，徐有義務說清楚，如果「產出」與花費不成比例，難道不能監督嗎？

至於評價徐佳青的「產出」是否相當，自然是要看考察報告，她最初上網報告僅5頁，幾乎是流水帳行程，內容如此簡陋，如果立委未置一詞，豈非怠忽職守？徐佳青雖戰力爆表，如能好好說明成果，自可免去這場風波，結果她把力氣用在嗆白委、嗆蔣萬安，而且被抓到「說謊」把柄，難道不是咎由自取？

民眾黨團初次爆料後，徐佳青公開反擊，內容提及「機密」與「老共」，她表示上網資料都要做隱蔽性處理，「以避免中共掌握機密訊息」，若立委依程序索資，她願向立委說明涉及的機密資訊，期間她還嗆辣反問「難道要脫光光給老共看嗎？」；試問，把報告升到機密等級的人不正是徐佳青自己？

結果，白委後來再公布徐佳青大啖美食、欣賞電影的隱藏版行程，徐又改口稱「從未說報告是機密」，強調僅是隱蔽個資，報告上網需要做隱蔽型處理，純粹是牽涉到「海外僑胞的個人隱私與個資」，並非報告具備法定機密性質。但如果要隱蔽個資，徐佳青又放新聞給中央社，看場電影又是要隱蔽什麼？到底是怕中共掌握什麼機密？

根據行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點，官員出國報告若屬機密，經首長核定後不必上傳到公開資訊網，徐既已將報告上傳，卻又在第一時間宣稱不完整公開是因個資與機密，不想要脫光光給老共看，待隱藏版行程曝光，她又說自己沒說是機密。徐的說詞前後不一，硬拗到底，簡直和說謊沒兩樣。

最有意思的徐佳青的叔叔徐國勇了，他在政論節目全力護航徐佳青，但徐國勇和徐佳青一樣愛硬拗，最著名的案例是在內政部長任內被立委質詢「行政院治安會報開了沒？」徐斬釘截鐵回應「一定是有開的，只是會議紀錄忘了放上去」，但後來調出紀錄，會報已超過一年沒開，徐隨後強辯沒說謊，只是把治安會報「誤聽」成毒品防制會報。

這次徐佳青應對的出國報告一再被打臉，根本和當年徐國勇稱行政院治安會「一定有開，只是會議紀錄忘了放上去」如出一轍，兩人愛硬拗的行事作風還真是一脈相傳。