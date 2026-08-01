僑委會委員長徐佳青駁假考察 白：看電影吃甜點全列機密

僑委會委員長徐佳青26天考察7國，返台報告卻僅5頁且內容空泛，被批是花巨資假考察、真觀光。（記者屈彥辰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 民眾黨批評徐佳青26天出訪7國卻只交5頁報告，質疑是假考察真觀光；徐佳青則反駁是為避免機密外洩，但民眾黨仍指其隱藏電影與美食行程並要求撤換。

民眾黨團日前舉行記者會，批僑委會委員長徐佳青考察26天遍及7國，返台報告卻僅5頁且內容空泛，質疑是花巨資假考察、真觀光，徐佳青事後大動作舉行記者會駁斥，她說公開上網的資料都會做隱蔽性處理，以避免中共掌握機密訊息，「怎麼可能把所有行程細節放在上面，讓台灣的敵對國完全不用做功課就能拿到所有資訊。」徐佳青表示，出訪照顧僑民，無愧於心；她提到，因三段夜間長程航班，「當然坐商務艙」。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳說，包括觀賞電影大濛、拜訪法國總統府甜點主廚，全部都被徐佳青列為隱藏版行程，然而幾天後就被中央社公開報導，所謂的精簡版跟完整版報告，根本幾乎一模一樣。

民眾黨團總召陳清龍表示，徐佳青宣稱出國考察很有成效，還說要教導民眾黨怎麼當立委，經過民眾黨團向僑委會索資，徐佳青確實在26天內爽遊7國，到底有沒有浪費錢，相信民眾自有公評。

陳清龍指出，徐佳青聲稱完整報告涉及機密，然而根據行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點，「各機關以政府經費派赴國外從事考察、進修、研究、實習、視察、訪問、開會、談判及其他公務有關活動之人員，除屬機密性質外，應依本要點規定提出出國報告。」

陳清龍表示，徐佳青把出國看電影、吃甜點列為機密，事後面對質疑竟然還公然說謊，民眾黨團要求行政院長卓榮泰撤換這種官員，如果徐佳青可以不用進辦公室「單獨出國26天」，那麼也不用等卓榮泰撤換僑委會委員長，乾脆就知所進退好好去環遊世界。

邱慧洳說，徐佳青的出國考察行程「前有飯局後有電影賞析」，原來這部傳說中的電影是台灣電影「大濛」，明明就是值得向全世界推廣的電影，到底有什麼不可告人之處要列為機密？前總統蔡英文去年也有觀賞大濛，甚至在臉書寫下感觸非常深，「唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

邱慧洳指出，徐佳青還有其他隱藏版行程，包括拜訪法國總統府甜點主廚，「妳在爽玩吃美食，結果台灣人民苦哈哈」，結果徐佳青將其列為隱藏版行程，中央社卻在三天過後就公開報導，「我們也想說有什麼機密，原來是所謂拚美食行程，顯然是有點不可告人。」