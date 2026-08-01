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黑白集／毒油查案掐頭去尾 無效答案敷衍民眾

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中聯油脂苯駢芘致癌油事件，衛福部日前由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、...
中聯油脂苯駢芘致癌油事件，衛福部日前由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評政府對毒油與苦茶油苯駢芘超標的調查說法前後矛盾，從巴西、中國到本土原料都被指涉，卻未能提出一致且有效的真相。

政委陳時中和衛福部長石崇良公布「中聯毒油案」調查報告，稱苯駢芘超標，是「高風險原料、製程漏洞、自主檢測失效」三環節同時出錯造成。你若以為真相已經大白，恐怕就大錯特錯，因為這個答案馬上就被驗證是無效的。

原因是，這答案完全無法解釋後續發生的「苦茶油」苯駢芘超標問題。連淨苦茶油是經有機認證的產品，專攻高端生機通路，是採「低溫冷壓」，不同於中聯的高溫精煉，苯駢芘仍超標。這回衛福部說，連淨是進口「中國大陸苦茶籽」來台提煉，可能是上游原料烘乾方式不當所致。

中聯沙拉油要怪罪巴西黃豆和製程漏洞，但連淨苦茶油不能歸咎製程，只能推給大陸苦茶籽釀禍。但真相是什麼？沒想到，問題還沒完。這兩天，講究有機及綠色溯源的永豐餘生技，也驗出其「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘超標。而這「金花小菓」是苦茶樹中的極品，是委託阿里山來吉村的在地農戶契作，特別標榜「在地」。這回，衛福部顯然仍不能怪製程，但它能說是「在地苦茶籽」惹禍嗎？

食油出問題，大家都很驚恐，也希望政府查個水落石出，以免日後再發生。但賴政府查案，卻往往掐頭去尾，只求弄個簡單的答案來敷衍民眾。像這樣，一個苯駢芘，先怪巴西，後怪中國，如今要怪本土小農嗎？要個有效答案很難嗎？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 官方表示，苯駢芘超標是由高風險原料、製程漏洞與自主檢測失效三個環節同時出錯所致，企圖以此解釋中聯毒油案的污染來源。

  • 因為後續連淨苦茶油與永豐餘生技的苦茶油也驗出苯駢芘超標，且製程、產地各不相同，顯示原先以單一模式解釋問題的說法無法成立。

  • 文章認為政府查案只想拚出簡單答案，卻把原料來源與製程問題切割處理，從巴西到中國再到本土小農都可能被怪罪，卻沒有給出真正有效的解釋。

陳時中

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