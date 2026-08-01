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鄭麗文首回應倒閣：待黨團評估 否認5席不分區換白合作

記者屈彥辰／台北1日電
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台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨主席鄭麗文7月31日接受網路節目「政治一點明」專訪...
台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨主席鄭麗文7月31日接受網路節目「政治一點明」專訪，表示倒閣因涉及層面廣且複雜，仍有待國民黨團評估討論。（取材自TVBS NEWS YouTube「政治一點明」直播）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文首度談倒閣，表示此事牽涉廣泛且複雜，須待國民黨團與民眾黨進一步評估；她並否認以5席不分區換取白營支持，強調藍白合作應建立在尊重與團結上。

台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨主席鄭麗文昨天接受網路節目「政治一點明」專訪表示，倒閣涉及層面廣且複雜，有待國民黨團評估討論，民眾黨的態度也是關鍵。此外，她否認「以五席不分區立委交換民眾黨支持倒閣」的傳聞，說這是八字都沒有一撇。

談及倒閣議題，鄭麗文首度回應說，源自國民黨部分區域立委建議，但因茲事體大，需要多方意見表達跟評估，不僅黨團要完整考量，民眾黨態度也是關鍵；在七二五凱道反毒油抗議後，希望繼續為毒油事件把關，不要讓民進黨混水摸魚，顧好食安才是最重要的。

針對毒油事件的究責，鄭麗文說，司法刑責一定要追究到底，但需要一點時間；其次是政治責任怎麼負。至於最後是否訴諸倒閣，牽涉較廣、較複雜，有待黨團評估跟討論。

鄭麗文說，現在發動倒閣便是9月選舉，就他了解，主張倒閣者希望在11月28日跟九合一選舉一起投票。而無論11月28日不管有沒有倒閣，若民進黨大敗，綠營總有人要負起政治責任，可能看選舉結果，來論行政院長卓榮泰的去留。

此外，鄭麗文否認用五席國民黨不分區立委來交換民眾黨支持倒閣，她說，這是八竿子打不到一塊，八字都沒有一撇的事情。

鄭麗文表示，她非常重視藍白合作，一定是彼此高度尊重。國民黨跟民眾黨是兩個完全不一樣的政黨，每個政黨也有自己的核心價值，藍白合不是所有的事情都要一樣，最後變成同一個黨；她也不認為藍白合跟當年的國親合一樣。

被問到蔣萬安和台中市長盧秀燕的「盧蔣同盟」，鄭麗文表示，發生毒油事情，台北台中首當其衝且要負責把關，同時又受到中央政府刁難；她反問，如果發生毒油事件，蔣盧冷冷淡淡，大家要說「因為都不支持鄭麗文」，如果兩人同仇敵愾，則又要見縫插針，實際上同為藍營的人，大可不必過度揣測，實則不利整體團結。

精華 FAQ

  • 她認為倒閣涉及層面廣且複雜，不能倉促決定，必須先由國民黨團完整評估與討論，同時也要觀察民眾黨的態度，之後再決定是否進一步推動。

  • 鄭麗文明確否認這項說法，表示這種交換條件「八字都沒有一撇」，根本不是已成形的方案，也不是國民黨目前討論倒閣時的真實內容。

  • 她表示藍白合作必須彼此高度尊重，因為國民黨和民眾黨是不同政黨，不能期待所有立場都一致；對蔣萬安與盧秀燕的互動，她也認為外界不必過度揣測。

鄭麗文 民眾黨 國民黨

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