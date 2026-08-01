我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

「油不得你」風波／黃偉哲播蔣萬安假音檔 北市府：雙標

台灣新聞組／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南市長黃偉哲（右）批評台北市長蔣萬安，不要作為一個深偽科技的佛地魔。（記者曾吉...
台南市長黃偉哲（右）批評台北市長蔣萬安，不要作為一個深偽科技的佛地魔。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

黃偉哲針對蔣萬安聲援AI深偽爭議北上開記者會，指其是犯罪行為，並播放合成蔣萬安聲音反擊；北市府則反批雙標，雙方就AI政治影片界線激烈交鋒。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐，使用AI合成賴清德總統聲音製作「油不得你」影片，被刑事局調查，台北市長蔣萬安聲援指出，影片是他委託團隊製作，「有事衝著我來」。台南市長黃偉哲昨北上立法院參加記者會，不僅斥蔣萬安的行為是犯罪，還播放深偽蔣萬安聲音的音檔，問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」

台北市長蔣萬安（圖）聲援製作毒油影片而遭刑事局調查的國民黨新媒體部前主任韋淳祐，...
台北市長蔣萬安（圖）聲援製作毒油影片而遭刑事局調查的國民黨新媒體部前主任韋淳祐，台南市長黃偉哲公開播放蔣萬安聲音的深偽音檔，反問蔣萬安可以接受嗎。（記者林伯東／攝影）

黃偉哲說，未經他人同意，用AI深偽聲音，製作他人未講過的話，這是犯罪行為；對於明顯違法事情，蔣萬安身為法律人卻力挺遂行政治目的的AI深偽，還把這樣的行徑當成言論自由，若這不是欠缺法律專業，就是故意說假話，請不要再力挺下去。

黃偉哲呼籲蔣萬安別成為力挺深偽科技的「佛地魔」。

在記者會現場，黃偉哲播放四段有蔣萬安聲音的音檔，其中第一段是真的聲音，是蔣萬安怒轟賴清德總統、行政院長卓榮泰，要求為了毒油處理不彰負責，道歉、下台，呼籲人民七二五站出來對賴政府怒吼。

第二段音檔談到故總統蔣介石在台實施二二八及白色恐怖，是為了維繫蔣家在台灣的永久執政的手段；第三段談到，蔣介石不僅在國共內戰中殺害中國人無數，更是二二八事件殺害台灣人的元凶，蔣家是台灣民主的障礙；第四段則是說，台灣人受夠蔣介石二二八及白色恐怖的獨裁暴行，呼籲台灣人站出來追求真相、正義，讓蔣家受到歷史的嚴懲。

黃偉哲說，「以其人之道還治其人之身」，後面三段音檔皆AI深偽合成。他要問蔣萬安，「有人這樣深偽你的聲音，你能接受嗎？」

台北市研考會主委殷瑋表示，黃偉哲公然承認不但深偽，而且是用蔣萬安的聲音；檢警調本來要查的是韋淳祐，府院黨追加蔣萬安，在這場記者會之後，也必須要去查黃偉哲了。

殷瑋說，韋淳祐沒有說過他用賴清德的聲音，「由不得你」這個影片，他的社群上很明顯地加註了一行字，說這是 AI製作出來的，請不要對號入座，「結果有人對號入座」，但影片內容中，就說是一個「油的一生」，開口第一句叫做「我是苯駢芘」。

北市副發言人魏汶萱表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱「利用AI偽造政府首長聲音散布不實內容，會破壞人民與政府之間的信任，也應予以譴責。」但同天，黃偉哲公然發布以AI合成蔣萬安聲音、捏造從未說過內容的錄音，民進黨一邊高喊反對聲音偽造，黃偉哲卻一邊示範、公開散布，若不是精神錯亂、就是雙標。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，網路上的「萊爾校長」影片已流傳多年，內容運用總統賴清德、行政院長卓榮泰等政治人物聲音，搭配時事議題進行諷刺，過去也被視為政治評論的一種形式。他認為，如今將相關影片直接認定為違法、詐騙並要求法辦，並不合理。對於黃偉哲北上記者會，蔡育輝暗諷黃偉哲即將下台，努力發聲和露臉，為自己謀前途，「無可厚非啦」。

民進黨台南市議員周嘉韋表示，依照黃偉哲一貫的個性，就是「當一天和尚、敲一天鐘」，在12月24日任期結束前，只要一天還是台南市長，就會把市政工作做好，不會因為未來職涯規畫而影響市政推動。

精華 FAQ

  • 黃偉哲認為，未經同意用AI深偽他人聲音、製作未說過的內容就是犯罪；他指蔣萬安力挺這類影片，還把它當言論自由，等同支持違法行為。

  • 他共播放4段音檔，第一段是真實蔣萬安聲音，內容是批評賴清德與卓榮泰；後3段則是AI合成，內容涉及蔣介石、二二八與白色恐怖等議題。

  • 北市府認為黃偉哲已公然承認使用蔣萬安聲音深偽，應一併調查，並批評民進黨一邊反對偽造聲音、一邊自己示範是雙標；藍營則稱政治諷刺影片不應全數視為違法。

賴清德 蔣萬安

上一則

僑委會委員長徐佳青駁假考察 白：看電影吃甜點全列機密

延伸閱讀

賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」

賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」
綠控「油不得你」觸法 萊爾校長再推影片酸「查水表」

綠控「油不得你」觸法 萊爾校長再推影片酸「查水表」

重磅快評／模仿賴總統聲音就查水表 果然「油不得你」

重磅快評／模仿賴總統聲音就查水表 果然「油不得你」
蔣萬安再提倒閣 民進黨酸無心市政：埋首政治操作

蔣萬安再提倒閣 民進黨酸無心市政：埋首政治操作

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說