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倒閣成功併大選？ 游盈隆：倒閣機會微 盧秀燕：女媧能補天

台灣新聞組／台北31日電
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台中市長盧秀燕（前右）表示，若真的國會改選，台中市政府會發揮女媧補天的精神，全力...
台中市長盧秀燕（前右）表示，若真的國會改選，台中市政府會發揮女媧補天的精神，全力以赴做好選務；中選會主委游盈隆（前左）則說，如果發生那種情況，盧合併選舉的建議就是了不起的洞見。（記者陳敬丰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安拋出倒閣主張，藍白若合作通過，賴清德可能解散國會重選；盧秀燕盼與地方選舉合併，游盈隆則認為機會微乎其微。

對於台北市長蔣萬安提出倒閣，行政院長卓榮泰昨日首度回應，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統職權，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長都在想其他事，他會認為民進黨台北市長參選人沈伯洋是優秀的市長人選。蔣萬安表示，如果賴清德總統有肩膀，卓榮泰負政治責任，大家就不會提倒閣。

毒油風暴持續延燒，蔣萬安近來數度提倡倒閣，要卓榮泰為毒油事件下台負責，落實責任政治也化解政治僵局，他並點名高雄市長陳其邁接棒。

若藍白合作發動倒閣過關，賴總統得宣告解散國會重行選舉。台中市長盧秀燕表示，今年底本來就有地方大選，如果真的如此，她希望能合併選舉，這是史上首次中央選舉、地方選舉合併辦理，分兩次投票勞民傷財。

中選會主委游盈隆昨赴中市府拜會，游會前說，解散國會的機會只比「天塌下來」大一點，如果發生真的滿恐怖的。盧、游昨會面時，盧說「中華民國現在什麼事情都有可能發生，比如大罷免；如果真的發生，中市府會拿出『女媧補天』的決心，把選務工作辦好」。

游盈隆表示，不信任票成功通過門檻，總統進一步解散國會，60天內要改選，這是從來沒發生過的事。「盧市長希望應該和地方選舉合併舉行，這是了不起的洞見」，因為只有這個選擇，沒有其他選擇，中選會依法行政會全力以赴。

蔣萬安則是說，發動倒閣需國民黨立法院黨團有共識，並獲民眾黨黨團支持，才可能討論下一步。藍委王鴻薇指出，想讓民眾黨願意合作，仍有很多疑問，且如果真要談，也必須得到黨主席鄭麗文授權；民眾黨團則指出，此時國會改選，未來總統與新國會任期將脫鉤，政局恐更加動盪。

新北市長侯友宜說，立法院的工作由立委決定，也是立委的職責。

精華 FAQ

  • 蔣萬安認為毒油風暴延燒，卓榮泰應為事件下台負責，透過倒閣落實責任政治並化解僵局，甚至還點名高雄市長陳其邁接棒，要求執政團隊承擔政治責任。

  • 若藍白合作使不信任案通過，賴清德總統就可能宣告解散國會，並在60天內重行選舉。這種中央與國會重選的情況從未發生過，因此被視為重大變局。

  • 盧秀燕希望若真解散國會，能與年底地方選舉合併辦理，以免分兩次投票耗費人力物力；游盈隆則認為解散國會機會極低，若發生將很恐怖，但中選會會依法全力準備。

盧秀燕 卓榮泰 蔣萬安

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