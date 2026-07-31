在押中聯總經理曾列席專家會議 藍委疑黑箱、轟衛部有「門神」

中聯油脂苯駢芘致癌油事件，衛福部27日由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂苯駢芘超標案引爆20%下架門檻爭議，藍委質疑收押中的總經理曾列席專家會議涉黑箱，衛福部則強調其僅說明改善措施且未參與決策。

中聯油脂油品驗出苯駢芘超標案，衛福部第一時間舉行專家會議，並指稱20%含量以下產品不須下架。但國民黨立委陳菁徽昨於立院質詢表示，專家會議中，竟有目前遭法院裁定收押禁見的中聯總經理余凌冲，引發黑箱疑慮。衛福部長石崇良說，中聯油脂總經理余凌冲列席，是為說明復工改善措施，並未參與下架門檻討論，且會中決議不予復工，目前食藥署已將相關資料函送檢調單位。

本報系聯合報報導，由於致癌油20%下架決策引發爭議，台中市長盧秀燕 質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」。她日前用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，昨再排除一人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，外界質疑暗指石崇良。石崇良回應，「我個人一向問心無愧」，強調20%門檻是經專家會議討論，沒有所謂的門神問題。

對於盧秀燕懷疑背後有門神，陳時中昨說，此種指控很嚴重，必須拿出證據，沒有本於事實的指控不太好。至於石崇良和姜至剛是否為毒油事件提出辭呈，行政院發言人李慧芝說，沒有聽到相關消息。

台北中國時報報導，食藥署4日的專家會議及食品公協會會議，是由署長姜至剛主持。石崇良昨表示，專家會議是針對中聯事件，由專家就查廠報告及中聯提出的修正方式，決定復工的可能性，余凌冲是列席復工報告，衛福部和專家委員檢視中聯於7月3日提送給台中市政府的製程改善報告，因中聯未提出有效改善措施，故決定不能復工，「程序絕對正當」，而余男在第二段會議就已離席，並沒有參與20％下架標準會議。

食藥署副署長王德原補充，當時只知道中聯4月4日生產的一批油品不合格，因此以「單一事件」看待，並請中聯代表列席說明，過去很多諮詢會議、審查會討論案情時，都會請業者列席說明，至於後面專家討論（下架）決策就不讓他參與。

為何事發短短幾天就討論中聯復工？王德原強調，中聯3日提出的是製程改善報告，不是復工報告，由於業者主動提出，食藥署就要去審議，「如果一個負責任的業者知道原因，很快提改善報告，這也沒有問題」，但顯然當天的內容沒有辦法滿足這些條件。

然而，台北市衛生局前晚接獲永豐餘生技公司主動通報，「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘含量不符規定，第一時間要求不分批號預防性下架共584瓶，並通知嘉義縣衛生局協助釐清源頭製油廠「源春製油廠」製程、進出貨及流向資料。

衛生局追查發現，源春製油廠另有相同有效日期2028年5月25日的苦茶油，曾出貨75瓶給北市「威加國際公司」，以「高仰3苦茶油」商品名稱販售，其中除零售2瓶、1瓶自主送驗外，餘72瓶供應北市「長庚生物科技公司」門市銷售，衛生局已要求下架，目前回收25瓶。衛生局另查，永豐餘生技公司尚有1款「猴頭菇香鬆」產品使用源春製油廠的苦茶油，雖非此次檢出異常的批號，但衛生局仍要求全面預防性下架。