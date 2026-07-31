「犯國安法」內政部聲請解散統促黨 張安樂反批綠利用政權犯罪

內政部長劉世芳舉行記者會，將向憲法法庭聲請解散統促黨。（記者許正宏／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 內政部蒐證後，將聲請憲法法庭解散統促黨。

內政部蒐證後，將聲請憲法法庭解散統促黨。 重點二： 官方指控統促黨配合中共組織、介選與跨境鎮壓。

官方指控統促黨配合中共組織、介選與跨境鎮壓。 重點三：張安樂反批民進黨以政權犯罪，否認解散合理性。

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭披露在台灣為北京宣傳並招募中國間諜 ，內政部 昨舉行記者會說明在蒐整事證後，以配合中共在台發展組織、跨境鎮壓及黨員涉犯國安法三理由，將交憲法法庭聲請解散統促黨。這是內政部首個交憲法法庭宣告解散政黨的案例。

張安樂昨天下午緊急在新北中和統促黨總部開記者會回應指，如果有人犯罪就解散，民進黨 犯罪的人更多；統促黨員來自社會，什麼層次的人都有，但犯罪比率不高，民進黨利用政權犯罪，更不可原諒，禁不起考驗。

媒體問他被指控和中共密切接觸的看法，張安樂說，和中共一定要交流，他鼓勵跟大陸交流，彼此認識增進信任和感情。

內政部次長馬士元說，對統促黨的處理是戰略問題，必須要做處置，才能嚇阻其他類似活動在台灣繼續下去。

內政部政黨審議會去年決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。去年年底，停擺超過一年憲法法庭在三名大法官拒絕參加、五名大法官參與評議的狀態下，做出首起判決。如今內政部將聲請憲法法庭解散政黨。

馬士元說明三項理由包含，統促黨配合中共在台發展組織，協助中共認知作戰、引入中資介選，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰；跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括歌手何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待香港社運人士黃之鋒案；以及披著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部指出，已掌握統促黨滲透至少15家宮廟、分散7縣市；宗禮司長林振祿說，正在查辦，未來會針對宮廟查察金流以杜絕外力滲透。此外，警政署長張榮興說，目前跨境鎮壓的樣態是「打帶跑」，犯罪後馬上逃出境，國人一定要報案，境管就可以第一時間查處。

談到若憲法法庭宣告解散統促黨，內政部民政司長鄭英弘說，自判決生效日起停止一切活動，不得成立目的相同的代替組織，也不得以同一政黨名稱或簡稱，設立政黨或從事活動。

馬士元說，目前黨審會沒有對其他政黨進行類似程序，但針對統促黨的處理，主要是其長期以來一直有組織性、系統性利用民主自由制度的容忍來攻擊台灣；此外，最近很多報導都提到，香港或西藏等異議人士在台辦活動時，有不明人士接受委託將錄影回傳對岸，以利中國在該國內外跨境鎮壓，不只統促黨在打擊。

內政部聲請憲法法庭解散中華統一促進黨，為史上首次由機關聲請解散政黨的案件。依憲法訴訟法規定，要經大法官現有總額三分之二以上同意，才能解散政黨，意即現今須有六名大法官以上同意；統促黨是否會被解散，關鍵之一在於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美是否會拒絕評決。

法界人士認為，若大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美一如以往拒絕參與實體評議，要順利解散統促黨的機率不高。

統促黨黨主席張安樂30日列民進黨「犯罪名單」回應。（記者許正宏、杜建重／攝影）