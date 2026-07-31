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「犯國安法」內政部聲請解散統促黨 張安樂反批綠利用政權犯罪

台灣新聞組／台北31日電
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內政部長劉世芳舉行記者會，將向憲法法庭聲請解散統促黨。（記者許正宏／攝影）
內政部長劉世芳舉行記者會，將向憲法法庭聲請解散統促黨。（記者許正宏／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：內政部蒐證後，將聲請憲法法庭解散統促黨。
  • 重點二：官方指控統促黨配合中共組織、介選與跨境鎮壓。
  • 重點三：張安樂反批民進黨以政權犯罪，否認解散合理性。

「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，去年遭披露在台灣為北京宣傳並招募中國間諜內政部昨舉行記者會說明在蒐整事證後，以配合中共在台發展組織、跨境鎮壓及黨員涉犯國安法三理由，將交憲法法庭聲請解散統促黨。這是內政部首個交憲法法庭宣告解散政黨的案例。

張安樂昨天下午緊急在新北中和統促黨總部開記者會回應指，如果有人犯罪就解散，民進黨犯罪的人更多；統促黨員來自社會，什麼層次的人都有，但犯罪比率不高，民進黨利用政權犯罪，更不可原諒，禁不起考驗。

媒體問他被指控和中共密切接觸的看法，張安樂說，和中共一定要交流，他鼓勵跟大陸交流，彼此認識增進信任和感情。

內政部次長馬士元說，對統促黨的處理是戰略問題，必須要做處置，才能嚇阻其他類似活動在台灣繼續下去。

內政部政黨審議會去年決議，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。去年年底，停擺超過一年憲法法庭在三名大法官拒絕參加、五名大法官參與評議的狀態下，做出首起判決。如今內政部將聲請憲法法庭解散政黨。

馬士元說明三項理由包含，統促黨配合中共在台發展組織，協助中共認知作戰、引入中資介選，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰；跨境鎮壓，噤聲台灣民主，包括歌手何韻詩遭潑紅漆案、台大「中國新歌聲」濺血事件與機場暴力對待香港社運人士黃之鋒案；以及披著政黨外衣，但實際為黑幫犯罪組織。

內政部指出，已掌握統促黨滲透至少15家宮廟、分散7縣市；宗禮司長林振祿說，正在查辦，未來會針對宮廟查察金流以杜絕外力滲透。此外，警政署長張榮興說，目前跨境鎮壓的樣態是「打帶跑」，犯罪後馬上逃出境，國人一定要報案，境管就可以第一時間查處。

談到若憲法法庭宣告解散統促黨，內政部民政司長鄭英弘說，自判決生效日起停止一切活動，不得成立目的相同的代替組織，也不得以同一政黨名稱或簡稱，設立政黨或從事活動。

馬士元說，目前黨審會沒有對其他政黨進行類似程序，但針對統促黨的處理，主要是其長期以來一直有組織性、系統性利用民主自由制度的容忍來攻擊台灣；此外，最近很多報導都提到，香港或西藏等異議人士在台辦活動時，有不明人士接受委託將錄影回傳對岸，以利中國在該國內外跨境鎮壓，不只統促黨在打擊。

內政部聲請憲法法庭解散中華統一促進黨，為史上首次由機關聲請解散政黨的案件。依憲法訴訟法規定，要經大法官現有總額三分之二以上同意，才能解散政黨，意即現今須有六名大法官以上同意；統促黨是否會被解散，關鍵之一在於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美是否會拒絕評決。

法界人士認為，若大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美一如以往拒絕參與實體評議，要順利解散統促黨的機率不高。

統促黨黨主席張安樂30日列民進黨「犯罪名單」回應。（記者許正宏、杜建重／攝影）
統促黨黨主席張安樂30日列民進黨「犯罪名單」回應。（記者許正宏、杜建重／攝影）

精華 FAQ

  • 內政部表示，已蒐整事證後認定統促黨長期配合中共在台發展組織、協助認知作戰與介選，並涉及跨境鎮壓及黨員涉犯國安法，因此將聲請憲法法庭解散。

  • 張安樂反批，若有人犯罪就解散，那民進黨犯罪的人更多；他也說統促黨員來自社會各階層，犯罪比率不高，並指控民進黨利用政權犯罪更不可原諒。

  • 依憲法訴訟法，需現有大法官總額3分之2以上同意才能解散政黨，現階段至少要6名大法官同意；法界人士認為，若3名大法官仍拒絕參與評議，解散機率不高。

內政部 間諜 民進黨

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