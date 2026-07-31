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解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

台灣新聞組／台北31日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：內政部擬聲請憲法法庭解散統促黨，藍營批評侵害結社自由。
  • 重點二：翁曉玲指此舉違憲且具獨裁色彩，甚至可能波及國民黨。
  • 重點三：民眾黨憂大法官未補齊前審案欠公正，綠營則稱已踩國安紅線。

內政部將向憲法法庭聲請宣告解散中華統一促進黨，國民黨立委翁曉玲說，內政部此舉已侵害結社自由與憲法精神，證明賴政府獨裁，下一步恐解散中國國民黨；民眾黨認為，在大法官補齊前，以人數不足的法庭處理解散案缺乏公正性。

對於內政部決定，國民黨至截稿前無回應。翁曉玲說，內政部針對統促黨所為的決定，已侵害人民的結社自由。若統促黨成員有某些違法行為，依照相關法規處罰相關人即可，但若認為政治理念相左的政黨即違憲政黨，劉世芳的做法才是違背憲法精神。

翁曉玲說，憲法本就保障人民有結社自由，何況台灣的政治主張多元，也有人主張台獨，為何不針對主張台獨的社團聲請違憲解散，台獨主張侵害中華民國存續，內政部的做法更證明賴政府走向獨裁，容不下不同的政治意見。

她表示，以劉世芳現在的主張跟做法，下一步就是解散中國國民黨。

民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇表示，在賴清德總統補齊大法官缺額、提出真正的適當人選以恢復憲法法庭正常運作之前，如果用一個「人數不足、無法決議」的法庭來處理政黨解散等重大釋憲案，外界會認為缺乏實質效力與公正性，先解決這個憲政問題才是正道。

對於內政部聲請解散統促黨，民進黨並無回應。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如內政部所言，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序；台灣是法治國家，任何政黨可以有其政治主張，但並非毫無底線，若觸及國安紅線，主管機關當然有權本於相關事證，提出違憲解散聲請。

精華 FAQ

  • 依內文，內政部認為統促黨長期有系統、組織性地為中國在台發展組織、介入選舉等，已嚴重危害國家安全與自由民主憲政秩序，因此要向憲法法庭聲請宣告解散。

  • 翁曉玲認為，內政部此舉侵害人民結社自由，也違反憲法精神。她強調若成員有違法行為應依法處罰個人，不該因政治理念不同就解散政黨，並批評賴政府走向獨裁。

  • 民眾黨主張在大法官未補齊前，以人數不足、難以決議的憲法法庭處理重大解散案，恐缺乏公正性；民進黨則認為若政黨觸及國安紅線，主管機關可依事證提出違憲解散聲請。

內政部 國民黨 民眾黨

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