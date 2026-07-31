黑白集／無人機條例也「放在那裡」 徒添內傷
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「無人載具條例」在立院完成初審，但「完成」純屬程序，所有條文均無共識，全保留送朝野協商。這兩天，府院自賴總統以下不斷喊話要求通過政院版，編足2100億預算。但以目前政治生態，結果不難預期：誰也不可能讓步，藍營版本將表決通過，政院則再度宣布不執行。
至於無人機需求怎麼辦？答案是：繼續耗著，放在那裡。
近年「繼續耗著，放在那裡」的例子俯拾即是。單論軍方，稍早採購高能炸藥，由從事裝修的福麥公司「斜槓」得標，最後無法交貨。那麼國軍所需炸藥怎麼辦？國防部稱，無須重新招標，靠自身產能即可。既然如此，當初為何以「急需」為由，提出外購標案？
又如更早的獵雷艦案，慶富造船廠被媒體踢爆挪用款項，海軍第一時間解約，自詡「一毛錢也沒損失」。至於新式獵雷艦的需求怎麼辦，迄無替代方案。幾年下來，舊艦不斷屆齡汰除，戰力缺口愈來愈大，沒人想去面對。
所謂施政，如果是出了狀況便推給在野黨或中共，俟大眾關注熱度過去，問題就裝作不存在。這樣做，唯一功能就是累積選舉的相罵本。但每次「先解決新聞、再擱置問題」，都是在增添自己的內傷。昨天擱置獵雷艦，今天擱置炸藥，明天擱置無人機，後天又要擱置什麼？國家有多少底子，禁得起一直「放在那裡」？（轉載自聯合報）
條例雖已完成初審，但所有條文都沒有共識，因此整案保留送朝野協商，實際上仍卡在政治攻防，短期內難以順利定案。 文章認為在目前政治生態下，府院即使不斷喊話也難改結果，藍營版本可能表決通過，政院版則可能再次面臨不執行的命運。 作者舉福麥炸藥採購與慶富獵雷艦案為例，指政府常在出狀況後先把事情擱置，問題未解又累積選舉攻防，最後只會讓國防需求與國家底子持續受損。
精華 FAQ
條例雖已完成初審，但所有條文都沒有共識，因此整案保留送朝野協商，實際上仍卡在政治攻防，短期內難以順利定案。
文章認為在目前政治生態下，府院即使不斷喊話也難改結果，藍營版本可能表決通過，政院版則可能再次面臨不執行的命運。
作者舉福麥炸藥採購與慶富獵雷艦案為例，指政府常在出狀況後先把事情擱置，問題未解又累積選舉攻防，最後只會讓國防需求與國家底子持續受損。
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