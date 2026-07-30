我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共五中全會訂10月召開 研究推進全面「從嚴治黨」等議題

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

新聞眼／監院重話重辦 凸顯政院輕放楊珍妮霸凌

記者 黃婉婷蔡晉宇
聽新聞
test
0:00 /0:00
台監察院對楊珍妮霸凌案「說重話」，凸顯政院對霸凌案有輕輕放下的疑慮。(本報資料照...
台監察院對楊珍妮霸凌案「說重話」，凸顯政院對霸凌案有輕輕放下的疑慮。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

楊珍妮霸凌案在行政院與監察院間出現不同認定，監院重話彈劾更凸顯政院處理被質疑過於輕放，也反映現行制度對受害者保護不足。

楊珍妮霸凌案延燒多時，第六屆監委趕在任期結束前三天，全票通過楊珍妮彈劾案，諸多在行政院調查階段被認為非屬霸凌事項，都被監院認定為霸凌，出現「同個霸凌案，兩個版本調查報告」情況，監察院對楊珍妮霸凌案「說重話」，更凸顯政院對霸凌案有輕輕放下的疑慮。

根據行政院外部委員調查結果，12項指控中僅成立2項，理由皆為楊珍妮利用權勢，持續以冒犯的負面方式否定時任副總談判代表顏慧欣與經貿辦人員意見，並打斷其發言，造成不友善工作環境，構成霸凌，也成楊珍妮遭總統免職的主因。然而，監察院彈劾案文卻直指，楊珍妮對部分同仁態度專橫、高壓威嚇、孤立排擠等不當行為，措辭相當強烈。

政院和監院的調查結果力道有別，兩份報告對同個事證竟出現不同看法，以楊珍妮指派共用秘書協助顏慧欣為例，卻又指派其兼辦其他業務，政院調查時認為情節不妥，但考量人力運用等客觀情形，排除霸凌，監院認定加重負擔，顯有管理失當，更讓外界霧裡看花。

追根究柢，兩份調查報告不同，應與調查委員認定有關，行政院調查邏輯更趨於找出事證、確認是否有主觀惡意，監院則觀察不當行為，再從管理脈絡中判斷是否失當、對當事人造成影響。

除了認定不同，與楊珍妮當時仍是現職政務委員也有關連，即使行政院調查由外部委員組成，但調查期間，楊珍妮僅「適度辦理請假」，若可能霸凌的直屬長官仍在辦公室，其他同仁是否真能做出指控，無疑相當為難；無法將楊珍妮調離現職的困境，或許也成了調查報告有極大落差的原因。

從楊珍妮霸凌案可知，政務官霸凌行為，在當前體制下，縱使內部啟動調查，也可能對被霸凌的當事人不夠友善，行政院必須思考箇中原因，推動制度革新、增加熟悉公部門運作背景的外部委員，否則恐遭質疑官官相護；另外，政院等公部門更要思考，還有多少「顏慧欣們」沒有被好好接住，杜絕霸凌惡質文化。

精華 FAQ

  • 因監院第六屆監委全票通過彈劾案，並以專橫、高壓威嚇、孤立排擠等強烈措辭描述楊珍妮行為，認定層級明顯高於行政院調查結果。

  • 文章指出，行政院較重視是否有主觀惡意與具體霸凌事實，監院則從不當行為與管理脈絡判斷是否失當，因此對同一事證出現不同結論。

  • 文章認為，政務官霸凌若只靠內部調查，可能讓受害者不敢說實話，行政院應推動制度革新、增加熟悉公部門的外部委員，避免官官相護與文化惡化。

上一則

「賴清德舊屬」李退之登陸洽商 國台辦：不搞分裂都歡迎

下一則

國際客千萬？今年上半出境破千萬 台觀光逆差達636萬人次

延伸閱讀

楊珍妮遭彈劾 監委：使命必達的主管恐是霸凌部屬的長官

楊珍妮遭彈劾 監委：使命必達的主管恐是霸凌部屬的長官
遭台監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：配合司法調查 盼還原真相

遭台監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：配合司法調查 盼還原真相
環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板
選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂