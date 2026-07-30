新聞眼／監院重話重辦 凸顯政院輕放楊珍妮霸凌

台監察院對楊珍妮霸凌案「說重話」，凸顯政院對霸凌案有輕輕放下的疑慮。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 楊珍妮霸凌案在行政院與監察院間出現不同認定，監院重話彈劾更凸顯政院處理被質疑過於輕放，也反映現行制度對受害者保護不足。

楊珍妮霸凌案延燒多時，第六屆監委趕在任期結束前三天，全票通過楊珍妮彈劾案，諸多在行政院調查階段被認為非屬霸凌事項，都被監院認定為霸凌，出現「同個霸凌案，兩個版本調查報告」情況，監察院對楊珍妮霸凌案「說重話」，更凸顯政院對霸凌案有輕輕放下的疑慮。

根據行政院外部委員調查結果，12項指控中僅成立2項，理由皆為楊珍妮利用權勢，持續以冒犯的負面方式否定時任副總談判代表顏慧欣與經貿辦人員意見，並打斷其發言，造成不友善工作環境，構成霸凌，也成楊珍妮遭總統免職的主因。然而，監察院彈劾案文卻直指，楊珍妮對部分同仁態度專橫、高壓威嚇、孤立排擠等不當行為，措辭相當強烈。

政院和監院的調查結果力道有別，兩份報告對同個事證竟出現不同看法，以楊珍妮指派共用秘書協助顏慧欣為例，卻又指派其兼辦其他業務，政院調查時認為情節不妥，但考量人力運用等客觀情形，排除霸凌，監院認定加重負擔，顯有管理失當，更讓外界霧裡看花。

追根究柢，兩份調查報告不同，應與調查委員認定有關，行政院調查邏輯更趨於找出事證、確認是否有主觀惡意，監院則觀察不當行為，再從管理脈絡中判斷是否失當、對當事人造成影響。

除了認定不同，與楊珍妮當時仍是現職政務委員也有關連，即使行政院調查由外部委員組成，但調查期間，楊珍妮僅「適度辦理請假」，若可能霸凌的直屬長官仍在辦公室，其他同仁是否真能做出指控，無疑相當為難；無法將楊珍妮調離現職的困境，或許也成了調查報告有極大落差的原因。

從楊珍妮霸凌案可知，政務官霸凌行為，在當前體制下，縱使內部啟動調查，也可能對被霸凌的當事人不夠友善，行政院必須思考箇中原因，推動制度革新、增加熟悉公部門運作背景的外部委員，否則恐遭質疑官官相護；另外，政院等公部門更要思考，還有多少「顏慧欣們」沒有被好好接住，杜絕霸凌惡質文化。