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最重處分免職…楊珍妮霸凌 監院全票通過彈劾 移送懲戒法院

台灣新聞組／台北30日電
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行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌案，監察院29日以13比0全票通過彈劾...
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌案，監察院29日以13比0全票通過彈劾，移送懲戒法院。（本報資料照片）

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌副總談判代表顏慧欣案，監察院彈劾審查會昨天以13比0全票通過彈劾楊珍妮，移送懲戒法院審理。監院重批楊珍妮利用權勢關係壓抑異見，形成噤聲效應。楊珍妮回應，將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，期盼司法秉公釐清事實全貌，還原真相。

顏慧欣今年3月因病過世，傳出生前遭長官楊珍妮職場霸凌，行政院6月26日公布外部委員調查結果指出，認定楊珍妮構成職場霸凌行為，隨後總統府也予以免職。

因楊珍妮為政務人員，依公務員懲戒法第九條規定，懲戒處分種類只有免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、減俸、罰款、申誡六種。其中，最嚴厲的處分是「免除職務」，也就是「免其現職，並不得再任用為公務員。」

監察院表示，楊珍妮弱化顏慧欣副總談判代表角色，有意排除顏慧欣等團隊成員進入台美關稅談判現場，且楊珍妮也對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，彈劾審查會以13比0全票通過彈劾，將楊移送懲戒法院審理。

監察院彈劾案文指出，楊珍妮自顏慧欣就任副總談判代表起，多次以冒犯性言語公然否定顏慧欣提出的意見或想法，並在經貿辦所負責業務中，蓄意弱化顏慧欣角色及參與程度，或刻意不提供顏慧欣完成主責業務所必要的協助人力，形塑出不友善的職場環境，令顏慧欣備受壓抑而無法施展長才。

監察院表示，楊珍妮在台美對等關稅議題赴華府與美方實體磋商期間，有意排除一同隨團前往的顏慧欣等團隊成員進入談判現場，顯見楊珍妮在參與談判事務過程中，排擠相關重要輔助人員進入會場，不願與談判團隊成員分享談判核心資料。

監察院表示，楊珍妮採取高壓威嚇管理模式，不允許下屬質疑、挑戰領導權威，若在業務上遇有不同意見，會公開否定、大聲斥責，利用權勢關係壓抑異見，在單位內造成緊張退避氛圍，形成噤聲效應。

本屆監委曾彈劾原能會前主委謝曉星性騷擾女部屬、職場霸凌案；總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間因性騷擾案遭彈劾。楊珍妮因霸凌案遭彈劾，是近年監院彈劾層級最高的政務官。

楊珍妮昨透過聲明指出，她投身國家涉外經貿及談判數十年，始終以全力爭取國家最大利益為己任，並由衷感謝同仁長期肩負繁重的涉外談判重任，齊心協力、不分晝夜為國家利益所付出的辛勞與努力；若在講求極高效率與成果的高壓環境裡，因嚴格管理而導致同仁感受到不適，絕非本意，她深感遺憾。

行政院發言人李慧芝說，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序。至於楊珍妮遭彈劾是否會影響其退休金，銓敘部表示，須視懲戒法院判決結果而定。

精華 FAQ

  • 監院認定楊珍妮對副總談判代表顏慧欣及團隊成員有職場霸凌行為，包括冒犯性言語、弱化其角色、排除參與談判，並以權勢壓抑異見，因此全票通過彈劾。

  • 彈劾案文指出，她多次公然否定顏慧欣意見，刻意不提供必要協助人力，還在台美關稅磋商時排除團隊成員進入會場，並以高壓威嚇造成不友善職場環境。

  • 楊珍妮已遭免職，後續由懲戒法院審理後，才會決定最終懲戒結果。至於是否影響退休金，銓敘部表示要看法院判決，並非彈劾通過後立即確定。

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