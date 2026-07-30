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新北熱戰 藍營民調：李四川贏蘇巧慧6.9百分點

記者林媛玲葉德正／新北30日電巷
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國民黨新北市長參選人李四川（中）出席三峽無極三清宮豁落靈官王天君聖誕千秋祝壽福宴...
國民黨新北市長參選人李四川（中）出席三峽無極三清宮豁落靈官王天君聖誕千秋祝壽福宴。（圖／李四川競辦提供）

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長選戰民調顯示李四川以43.7%領先蘇巧慧36.8%，藍白合與政黨歸隊態勢明顯，雙方在不同年齡與區域呈現拉鋸。

新北百里侯之爭升溫，新北議會國民黨團昨發布市長選戰民調李四川支持度43.7%，較民進黨蘇巧慧36.8%，領先6.9個百分點。藍綠有歸隊跡象，藍白合態勢下，「小草」逾8成表態挺李四川。蘇巧慧競辦說，藍營議員7月中旬便預告，黨內做了領先民調，蘇團隊仍會將民調數據當參考。

民調暫時領先對手，李四川競辦發言人吳亮賢表示，李四川將繼續深入新北29區，聆聽基層民意，透過具體有感政見爭取市民支持。

國民黨新北議會黨團委託TVBS民調中心，昨發布結果指，李四川支持度43.7%，相較於蘇巧慧36.8%，領先6.9%。李四川在中間選民及婦女支持度也提升，黨團表示，李選情朝穩健方向邁進，加上市長侯友宜施政滿意度高，隨著選戰加溫，侯市長將發揮關鍵力量。

議會黨團智庫總召黃心華說，民調時間避開反毒油凱道大遊行重大政治事件，數據結果具參考價值。

新北市幅員遼闊，國民黨議會黨團書記長陳儀君說，從行政區分析，李四川在新店深坑、雙和地區大勝，蘇巧慧在區域立委本命區土城、樹林地區領先，新北最大票倉板橋情勢膠著，蘇巧慧41.1、李四川40.4，呈現五五波。

至於政黨傾向，國民黨、民進黨支持者近9成各自歸隊，民眾黨群眾81%表態力挺李四川，12.7%支持蘇巧慧。中立選民部分李獲36.3%支持，高於蘇的26.6%。

此外，民調顯示蘇巧慧在青年族群較具優勢，在20至29歲年齡層，蘇47.4對上李31.4，30至39歲族群蘇41.4對上李37.4。40歲以上族群李四川民調超越蘇巧慧，其中60至69歲年齡層，李支持度達52.7，相較蘇的31.2，差距逾2成。

李四川在男性族群優勢較明顯，以45.7領先蘇巧慧的37.1，差距8.6；女性選民，李四川獲41.7支持，蘇巧慧為36.6。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與作家小聚，暢談城市文化願景。（圖／蘇巧慧競辦提...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與作家小聚，暢談城市文化願景。（圖／蘇巧慧競辦提供）

精華 FAQ

  • 國民黨新北議會黨團委託TVBS民調中心公布結果，李四川支持度43.7%，蘇巧慧為36.8%，李四川暫時領先6.9個百分點，整體選情呈現拉鋸。

  • 民調顯示藍綠支持者幾乎各自歸隊，而民眾黨支持者有81%表態力挺李四川，中立選民也以李四川36.3%高於蘇巧慧26.6%，成為關鍵優勢。

  • 蘇巧慧在20至29歲與30至39歲族群較強；李四川則在40歲以上全面超前，60至69歲差距最明顯。區域上李在新店深坑、雙和領先，蘇在土城、樹林占優，板橋則接近五五波。

李四川 民調 侯友宜

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