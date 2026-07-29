政院食安會議 陳其邁怨中央「搞死人」 官員沒人敢接話

高雄市長陳其邁28日說明上周參加行政院食安修法會議過程，強調當天會議不是在追究責任。（記者徐白櫻／攝影）

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安 在廣播節目透露，高雄市長陳其邁 在行政院會議上發飆問：「20%下架標準到底是誰訂的？」遭陳其邁指「去脈絡化」。但根據與會人士轉述，陳其邁確實是動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」還直言「頭前出問題，下面（指地方政府）疲於奔命」，現場官員一片靜默，沒人敢接話。

本報系聯合報報導，行政院21日緊急召開食安修法會議，由政務委員陳時中主持，台中市長盧秀燕 、台北市長蔣萬安等六都首長與會發表意見。與會人士轉述，陳其邁當場向政院官員反映，大間食品油廠如中聯，市占率有三、四成，「這個量這麼大，如果頭前（指大廠）出問題，下面（指地方政府）疲於奔命」，中央應該要有專案管理制度；中央負責查大廠，下游才不會出問題。

談到中央對問題油品預防性下架，陳其邁也有話直說表示：「搞死人嘛！你今天公布一批，我去下架一批；明天再公布一批，我再去下架一批。」並稱地方政府管理的通路商很多，很難不斷這樣下架、上架，中央要發揮魄力，「等安全了，再一次上架」。

陳其邁更重話指出，尤其在風險管理的部分，「今天講不客氣點，食藥署同時去做20%下架是在做什麼？我讀冊（台語，意指念書）讀到現在，都沒有讀過這種，你去問幾個風險管理專家，是這樣的嗎？」現場官員沒人敢應答。

不過，陳其邁昨受訪時還原指出，當天主要是討議食安修法，包括一些制度性改革怎麼做，不是追究責任或爭執誰是誰非，他依據專業意見提出高雄市政府的主張，「語氣跟今天無異」。高雄市府強調，陳市長就是比較嚴肅地討論未來可以調整的方向，沒有砲轟中央。

蔣提倒閣 盧秀燕：可討論

台中市長盧秀燕昨答詢時表示，陳其邁在食安會議上質疑誰下令含量20%以下不用下架？盧秀燕讚陳有良心、敢講真話，很多民進黨政治人物昧著良心不敢問。

盧秀燕質疑，中央決策荒腔走板，前所未有的20%以下不下架，她才認為中央「有內鬼、有門神」，有人向她透露「衛福部基層是反對的」。

此外，繼號召全民上凱道抗議毒油事件後，蔣萬安再提倒閣倡議。盧秀燕表示，20萬公民走上凱道捍衛食安，面對如此強大民意，中央政府卻是漠視、甚至蔑視；倒閣是立法院的職權，她認為可以討論。